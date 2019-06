Federica Pellegrini cambia look e lascia i fan a bocca aperta. La campionessa di nuoto sfoggia capelli fucsia e i follower si dividono: non tutti apprezzano il ‘colpo di testa’

Cambia Look Federica Pellegrini: tinge i capelli di fucsia. I fan della campionessa restano di stucco e commentano sul social

Federica Pellegrini, 30 anni, cambia look e si tinge i capelli di fucsia. La campionessa di nuoto ha deciso di abbandonare il biondo per una nuance più decisa. D’altronde il nuovo trend per chiome alla moda è proprio quello di osare con i colori.

Cambia look Federica Pellegrini e ora i capelli sono fucsia. La sportiva condivide sul suo profilo social il momento della tinta e poi mostra il risultato finale: “Adoro”, le scrive la cantante Bianca Atzei. Il nuovo look di Fede piace anche a Elisa Toffoli. C’è, però, chi ironizza: “Troppo cloro in piscina?”. E chi invece non apprezza il cambio look della Pellegrini: “Io ti adoro – scrive una follower – ma questo colore è orribile. Ti preferivo bionda”.

C’è anche chi spera sia uno scherzo. Non è così: l’ex di Filippo Magnini i capelli li ha tinti davvero.

I capelli fucsia di Federica, insomma, dividono gli ammiratori. C’è chi apprezza il “colpo di testa” e chi invece non gradisce. La Pellegrini sembra piuttosto soddisfatta, tanto da condividere su Instagram la chioma fucsia. E questo è ciò che conta: lei con i capelli super-colorati si piace.

Francesca Romana Domenici, Gossip.it