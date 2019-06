Domani torna il meglio di “Melaverde” su Canale 5

Domani nella lunga mattinata televisiva di Canale 5, Edoardo Raspelli terrà compagnia di nuovo agli spettatori dalle 11.50 con una replica di Melaverde. Edoardo Raspelli è in una azienda imolese (la Lem Carni di Gianni Lama a Toscanella di Dozza, vicino ad Imola) specializzata da più di mezzo secolo in carni bovine di qualità.

Parleremo di una carne tipo “Wagyu Kobe”, la famosa e costosissima carne giapponese, ricca di infiltrazioni di grasso, morbida e dal grande sapore, ottenuta attraverso una alimentazione dei bovini di cui la birra è uno degli ingredienti principali, ed il massaggio degli animali fa parte di una antica tradizione. Lo stesso tipo di carne, con le stesse caratteristiche della “Wagyu”, è stata riprodotta in Italia, grazie ad un imprenditore bolognese, che, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Bologna, ha messo a punto una dieta specifica per i suoi bovini, dove non viene utilizzata la birra, ma altri prodotti vegetali naturali. Stesse caratteristiche ma costi nettamente ridotti rispetto alla “Wagyu Kobe” giapponese.

Si parlerà anche di un altro tipo di carne, dalle caratteristiche diverse, per un pubblico che ama maggiormente le carni più magre, dove la base dell’alimentazione dei bovini è invece costituita soprattutto da erba.

Vedremo anche tanti salumi diversi, realizzati al 100% con carne bovina.