Stile: Roger Federer è tra gli uomini più eleganti del mondo

L’asso mondiale del tennis si sta dimostrando un vero fuoriclasse anche in altri campi, dalla solidarietà alla moda.

Parlare di Roger Federer è parlare di un’icona a tutto tondo. L’asso mondiale del tennis, che ha vinto nell’arco della sua carriera tutto quello che era possibile vincere e frantumato ogni record, si sta dimostrando nel corso del tempo un fuoriclasse assoluto anche in altri campi, dalla solidarietà alla moda. A cominciare dal suo stile “effortless chic”, ovvero chic senza sforzo.

A Roger Federer l’All England Club, il circolo privato che dal 1877 organizza il torneo di Wimbledon, dedicherà una grande festa il prossimo luglio. Il campione, nel frattempo, è stato nei giorni scorsi tra i co-host dell’ultimo Met Gala, dove ha sfoggiato un impeccabile smoking nero e occhiali da sole. Dettaglio, quest’ultimo, rivelatore di un’importante novità.

EssilorLuxottica e Roger Federer hanno siglato, infatti, un accordo di licenza esclusiva per il design, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali a marchio Roger Federer (“RF”) e Oliver Peoples. La prima collezione, sviluppata sotto la direzione artistica del tennista e del brand, verrà lanciata nella primavera del 2024. I modelli proposti prenderanno ispirazione dalla comune vocazione all’eccellenza e dall’inclinazione verso un lusso discreto.

Roger Federer è uno dei tennisti più amati e premiati nella storia di questo sport. Detiene il record maschile per Wimbledon, con otto titoli conseguiti, e ha vinto venti Grande Slam nella sua carriera. Inoltre, la sua Roger Federer Foundation ha sostenuto negli ultimi venti anni progetti di formazione per oltre due milioni e mezzo di bambini in Africa e nel suo paese d’origine, la Svizzera.