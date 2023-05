Laetitia Casta in bikini dà il via alla moda mare estate 2023

Sensuale e très chic. Laetitia Casta dà il via alla moda mare dell’estate 2023 presentando una collezione di bikini e costumi interi dedicata a ogni donna, pensata per tutte le fisicità e per tutte le età. Audace e sensuale, femminile e raffinata, la modella e attrice francese è il volto della nuova campagna di un noto brand italiano.

Calzedonia ha infatti scelto Laetitia Casta per presentare le sue nuove creazioni mare per la prossima stagione. La collezione mescola pezzi esclusivi – come quelli della limited edition di costumi impreziositi da catene dorate e strass, cascate di lustrini sui modelli interi, ruches per i monospalla – a quelli più di tendenza, da indossare dall’alba al tramonto, in spiaggia ma anche a bordo piscina.

Tre i filoni della nuova collezione estate 2023 del brand. Il primo, Coastal Chic, punta su macro-volant, ricami, alternanza di opacità e trasparenze, materiali 3D texturizzati. Summer Festival è invece la linea ispirata ai viaggi on the road, con i bikini effetto denim, colori brillanti, lavorazioni crochet, intarsi di rete e metallo che strizzano l’occhio allo stile Coachella. E, infine, Wild Nature, con le tinte materiche e primitive che richiamano quelle del fuoco e della terra, un inno alla flora e alla fauna che si fondono in un mix and match di stampe variopinte.