Jeremy Renner mostra i progressi del suo recupero in un video: “Un passo alla volta”

L’attore dei film Marvel ha condiviso su Instagram un aggiornamento sui suoi miglioramenti deambulatori. Jeremy Renner continua a migliorare a quattro mesi dall’incidente quasi mortale con lo spazzaneve. La star della Marvel ha pubblicato un nuovo aggiornamento sui social riguardo al suo processo di riabilitazione e al suo stato di salute condividendo un video sui progressi che ha fatto, da quando aveva bisogno di un deambulatore per muoversi fino alla camminata senza assistenza.

Il video e messaggio social Ad accompagnare il video su Instagram, Jeremy Renner ha aggiunto una didascali in cui spiega: “Il mio personal trainer ha fatto questo video per ricordarmi che non puoi tornare a camminare se non fai un passo alla volta”.

I miglioramenti via social L’attore continua a tenere aggiornati i fan sulle sue condizioni di salute fin quando era ricoverato in ospedale. Nei giorni scorsi aveva anche condiviso anche un video motivazionale in cui utilizza le attrezzature, allenandosi in diversi esercizi per aumentare la mobilità e la forza della gamba ferita: “Ho deciso di superare il dolore del progresso (questa dannata tibia frantumata) e ho portato le ‘nuove parti’ a fare un piccolo giro di prova. Il corpo è miracoloso”.

Renner cammina sulle sue gambe Jeremy Renner è tornato a camminare sulle sue gambe, con l’aiuto di un bastone da passeggio. L’interprete di Occhi di Falco aveva ha postato alcuni scatti e video dal Six Flags Magic Mountain, in California, mentre posava con la sua famiglia e mentre se ne andava in giro per il parco a bordo di uno scooter motorizzato. Poi è stato fotografato mentre si dirigeva negli studi di Hollywood per il Jimmy Kimmel Live, dove è stato ospite.

La prima intervista Di recente l’attore ha anche rilasciato la sua prima intervista alla Abc News. Renner ha raccontato alcuni dettagli dei tragici momenti vissuti quel 1 gennaio 2023 quando, per salvare il nipote, è rimasto schiacciato da un pesantissimo spazzaneve, che gli ha procurato danni gravissimi. E ha rivelato di aver pensato di morire, arrivando al punto di scrivere una nota sul cellulare per salutare un’ultima volta i suoi cari, subito dopo essere stato trasportato in ospedale.