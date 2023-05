I Nomadi pubblicano “Cartoline da qui”: “In 60 anni di carriera sempre fedeli al nostro pubblico”

E’ uscito il nuovo album dei Nomadi, “Cartoline da qui”. Questo progetto, supportato dal prezioso contributo di amici storici, contiene 12 inediti e celebra i sessant’anni di carriera della band.

Tra i tanti episodi musicali: Francesco Guccini regala una poesia recitata da Neri Marcorè, Ligabue firma il primo singolo “Cartoline da qui” mentre le parole inedite di Giorgio Faletti vengono arrangiate dalla band con grande maestria.

Nel brano “Un’altra rosa” i Nomadi ospitano anche Antonella Lo Coco. “Non è che noi siamo i più bravi, però i più coerenti – rivendica Beppe Carletti parlando con Tgcom24 -. Questa è la nostra bandiera. Siamo sempre andati avanti imperterriti nel nostro cammino, credendo in noi stessi e rispettando il pubblico che continua a seguirci con il passaparola”.

Per i 60 anni i Nomadi hanno deciso di festeggiare nel modo migliore: pubblicando un disco di canzoni nuovi avendo anche la soddisfazioni di metterci delle firme prestigiose. Niente raccolte o greatest hits come è solito fare in queste occasioni. “Speriamo di essere qui anche per i 70 anni… – dice sorridendo Carletti -. Abbiamo fede. Siamo in ventiquattro che hanno partecipato alla storia dei Nomadi, io sono l’unico rimasto dal 1963. Non abbiamo voluto fare una raccolta di hit perché noi guardiamo avanti, questa è una storia viva”.

Questo è un disco pieno di firme eccellenti, a partire dal brano “Noi in musica”, con cui si apre e che è firmato da Francesco Guccini. Per fare questo album sono partiti dal primo LP che hanno fatto nel 1967, “Noi non ci saremo”.