“Grande Fratello”, morta a 37 anni l’ex concorrente Monica Sirianni

Era stata protagonista dell’edizione 2011/2012 del reality. La donna ha avuto un malore mentre era in compagnia di amici.

È morta a 37 anni Monica Sirianni, ex concorrente del “Grande Fratello”. E’ stata colpita da un malore improvviso mentre era in un bar insieme ad amici a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro. Nonostante i soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale per Monica non c’è stato nulla da fare. Aveva partecipato all’edizione 2011/2012 del reality show di Canale 5, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso, per verificare cosa abbia provocato il malore fatale.

Il Grande Fratello Monica Sirianni è diventata nota al pubblico partecipando al Grande Fratello nel 2011. Quando è entrata nella Casa aveva 25 anni e lavorava come insegnante di inglese. I suoi genitori, emigrati a Sidney, non erano d’accordo di questa esperienza. L’edizione è stata vinta da Sabrina Mbarek e tra i partecipanti c’erano anche Patrick Ray Pugliese, Cristina Del Basso e Ilenia Pastorelli. Dopo la partecipazione al reality aveva lasciato il mondo dello spettacolo e della televisione.

La relazione con Fabrizio Conti All’interno della Casa Monica ha iniziato una storia d’amore con Fabrizio Conti, per il quale ha lasciato il suo fidanzato dell’epoca, Diego Bevilacqua. La loro storia però è finita non molto dopo la fine del reality.