Amici 22, i finalisti sono Angelina, Isobel, Mattia e Wax

“Amici 22” ha il suo poker di finalisti. La semifinale del talent show di Maria De Filippi ha visto prevalere per il canto Angelina e Wax e per la danza Isobel e Mattia. Il verdetto arriva al termine di una puntata molto combattuta e con grandi esibizioni. A dover lasciare il programma a un passo dal traguardo sono stati la ballerina Maddalena e il cantante Aaron. Ospiti della serata Enrico Brignano e Il Volo.

Per “Amici 22” un degno finale dopo otto mesi di emozioni. La semifinale non è stata da meno, con tutti i ragazzi che hanno dato il massimo. La prima ad andarsene è stata Maddalena, la pupilla di Emanuel Lo, criticatissima dalla maestra Alessandra Celentano. “Sono stati gli otto mesi più belli della mia vita”, afferma la ragazza tra le lacrime prima di lasciare lo studio. “La possibilità di ballare su questo palco è unica”.

Poco dopo è la volta di Aaron, il vichingo con i capelli lunghi, della squadra di Rudy Zerbi, sconfitto nell’ultimo ballottaggio con Wax. “È da un po’ di giorni che penso a questo momento”, ammette il cantante, dichiarando di essere soddisfatto del percorso svolto. “Va bene così, sono contentissimo”.

La puntata parte con l’esibizione dei tre giudici: Michele Bravi e Cristiano Malgioglio duettano sulle note di “Ancora, ancora, ancora” e sui passi dei ballerini professionisti di Amici coreografati da Giuseppe Giofrè.

Inizia la sfida Ogni squadra schiera un allievo per decidere chi vincerà il “boccino” e darà il via alla gara. Si esibiscono Isobel (squadra Zerbi-Celentano), Mattia (Arisa-Todaro) e Angelina (Cuccarini-Emanuel Lo); la cantante se la gioca con “Crudelia – I nervi”. I giudici all’unanimità votano per Isobel.

Il boccino è dunque di Rudy e Alessandra, che decidono l’ordine delle esibizioni. Apre Wax (squadra Arisa-Todaro) con “Tutta mia la città”, poi Isobel (Zerbi-Celentano) con “Singing in the rain”. Malgioglio e Bravi votano per la ballerina. 1 a 0 per Zerbi-Celentano.

E’ la volta di Angelina (Cuccarini-Emanuel Lo), che canta “Lost Without You” emozionando tutti pur facendo qualche errore. Dall’altra parte balla ancora Isobel (Zerbi-Celentano). Cristiano ha parole di lode per la cantante che considera “anima e cuore” e anche Bravi si complimenta con Angelina: Mi spacchi il cuore”. Punto a lei e 1 a 1.

A sfidarsi adesso sono Aaron (Zerbi-Celentano) contro Mattia (Arisa-Todaro), che ha problemi tecnici e interrompe subito l’esibizione per poi riprenderla. Bravi vota per il ballerino: “Quando guardo Mattia ho proprio voglia di ballare, voto per lui”, dice, mentre Malgioglio sceglie il cantante. Decisivo il giudizio di Giofrè: “Ho preferito Mattia”. Dunque, tutte le squadre hanno 1 punto.

La Celentano lancia il guanto e Isobel deve sfidare Maddalena, che vuol dire guerra aperta tra Alessandra e Manuel Lo, difeso da Malgioglio. A dimostrare la coreografia c’è Giulia. Dopo l’esibizione delle due ragazze, la giuria non ha dubbi: meglio Isobel. Vince la squadra Zerbi-Celentano..

Isobel in finale Vista la vittoria della squadra formata da Rudy e Alessandra a sfidarsi sono Aaron vs Isobel. Il cantante si esibisce con l’inedito “Visione led”. Malgioglio sceglie la ballerina, che danza sulle notte di “I’m a slave 4 U” di Britney Spears.

Anche Giuseppe approva e Isobel è la prima finalista. La ragazza esulta: “Sto morendo” e corre a prendersi la maglia della finale.

Seconda gara Cinquanta secondi per decidere chi prende il boccino. Vengono schierati Mattia (squadra Arisa-Todaro), Aaron (Zerbi-Celentano) con “Somebody to Love” e Maddalena (Cuccarini-Emanuel Lo). La giuria vota per Mattia.

La prima sfida viene quindi decisa da Arisa-Todaro che decidono di sfidare Aaron, con una cover degli Aerosmith, “I don’t wanna miss a thing” contro Mattia. Vince Mattia, che si guadagna i complimenti di Malgioglio: “Mattia ha dentro un erotismo e una passionalità incredibile. Per me è un encantador. Forse stiamo assistendo alla nascita di un piccolo Joaquin Cortes”. 1 a 0 per Arisa-Todaro.

Per la danza Maddalena (Cuccarini-Emanuel Lo) sfida Mattia (Arisa-Todaro). “Mattia, ragazzi, ha qualcosa di più. Mamma mia, figlio mio”, afferma Cristiano. Anche Michele si spende per il ballerino. Vince la squadra Arisa-Todaro.

Mattia in finale Ultima sfida tra Mattia e Wax per stabilire chi dei due va direttamente in finale. Il cantante presenta il suo inedito “Ballerine e guantoni”. Giuseppe Giofré elogia Mattia: “È uno dei ballerini più forti che Amici abbia mai avuto” e anche Cristiano Malgioglio è d’accordo: “Wax ha un pezzo che spacca e se non ha successo, vado in pensione…però, Mattia…”. E così Mattia è il secondo finalista

E anche lui va a prendersi la maglia della finale.

Guanto di sfida tra prof Arisa e Raimondo non partecipano perché la cantante si “prepara per una sorpresa”, come spiega la De Filippi. Lorella ed Emanuel incantano il pubblico come sempre e vincono, ma il momento clou è il bacio inatteso, dopo l’esibizione tra Rudy e Alessandra.

Terza manche Per decidere a chi va il boccino Wax (squadra Arisa-Todaro) canta “Laurea ad honorem”, Aaron (Zerbi-Celentano) “La verità” e Angelina (Cuccarini-Emanuel Lo) una cover straniera. I giudici scelgono la Mango. Il boccino è quindi di Lorella ed Emanuel, che decidono la prima prova tra i cantanti Aaron (squadra Zerbi-Celentano) con “Grande figlio di puttana” e Angelina (Cuccarini-Emanuel Lo) con “Acqua tonica” di Ernia e Geolier, cantando in due lingue diverse, italiano e napoletano. Cristiano è indeciso e lascia ai suoi due colleghi la scelta che va alla cantante. 1 a 0 per Cuccarini-Emanuel Lo.

E’ la volta di Wax (Arisa-Todaro) che si esibisce in “En e Xanax” di Samuele Bersani dedicandola ad Angelina. Maria rimarca la bella amicizia nata tra i due. Poi Angelina (Cuccarini-Emanuel Lo), canta la “Tamurriata Nera” della Nuova Compagnia di Canto Popolare e Lorella Cuccarini dedica la canzone al Napoli, vincitore del terzo scudetto. Malgioglio vota per Angelina, Bravi per Wax, Giofrè per Angelina. Vince la squadra Cuccarini-Emanuel Lo.

Angelina in finale La sfida adesso è dunque tra Angelina e Maddalena. La cantante si mette alla prova con l’inedito “Ci pensiamo domani”. Cristiano e Michele decidono di premiare la cantante. Angelina è la terza finalista.

Ballottaggio Per decidere l’ultimo finalista la gara è tra Aaron, Maddalena e Wax. I tre si esibiscono e poi si procederà con l’eliminazione. Inizia Aaron con l’inedito “Universale”. Poi balla Maddalena. Chiude Wax con la sua “Anni 70”. E la giuria vota. Viene eliminata Maddalena. La ballerina piange e ringrazia tutti: “Sono stati gli 8 mesi più belli della mia vita”.

Aaron e Wax si devono “giocare” la finale. Il primo canta “Vuoto a perdere”, che dedica ad una donna e si commuove. Wax si esibisce in “Partire da te”.

Intanto torna Enrico Brignano, alla sua ultima partecipazione in questo Serale. Aaron e Wax attendono il verdetto del ballottaggio in casetta e poi sono chiamati in studio, dove non è rimasto più nessuno. Il verdetto è: Wax è il quarto finalista. “Non me l’aspettavo”, ammette, prima di andare a prendere la maglia. Dunque, eliminato Aaron: “Va bene così. Ho vinto come persona”.

La punta si conclude con la “sorpresa” di Arisa, che canta il suo nuovo singolo “Non vado via”, poi Maria annuncia e accoglie “Il Volo” in medley, ricordando il loro show dall’Arena di Verona, in onda su Canale 5 sabato 27 maggio e 3 giugno.