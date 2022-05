Incidente d’auto in Ungheria, Eva Henger operata d’urgenza: braccio in setticemia

La showgirl sta attraversando un momento molto difficile: per lei problemi all’osso sacro, alla clavicola, allo sterno e a tre costole

Paura per Eva Henger, che insieme al marito Massimiliano Caroletti ha avuto un gravissimo incidente d’auto in Ungheria, in cui due persone hanno perso la vita. La coppia, che ha subito diversi traumi, è stata subito ricoverata in ospedale per le cure necessarie. Nelle ultime ore le condizioni di salute della Henger sono, però, peggiorate, tanto che è stata operata d’urgenza.

A raccontare cosa è successo è stata Barbara d’Urso, molto amica della showgirl, durante “Pomeriggio Cinque”. “Il suo braccio stava andando in setticemia – ha spiegato la conduttrice – e lo hanno scoperto all’improvviso, mi ha mandato foto con la fuoriuscita di liquido. Motivo per cui al momento si trova sotto i ferri”.

Pur non essendo in pericolo di vita, la Henger ha riportato così tante fratture che, al momento, non può muoversi dal letto. La coppia vorrebbe fare ritorno in Italia, ma proprio a causa delle condizioni di Eva, non può farlo.