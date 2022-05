(Im)Perfetti Criminali, il nuovo film Sky Original tra action e comedy

Il 9 maggio su Sky Cinema in streaming su NOW e disponibile on demand, appuntamento con la prima visione assoluta della pellicola diretta da Alessio Maria Federici. Tra rapine e risate, scopriamo i protagonist di questa commedia assolutamente sorprendente

Ace Bonner (Robert Preston): “Se questo mondo è tutto per i vincitori, che cosa resta ai perdenti?” Junior Bonner (Steve McQueen): “Qualcuno deve pur tenere fermi i cavalli.”

Questo scambio di battute tra padre e figlio è tratto da L’ultimo Buscadero, capolavoro di Sam Peckinpah, datato 1972. Ma forse nel 2022, c’è qualche possibilità di successo anche per quelli che non hanno vinto mai. A suggerci questa nuova speranza è (Im)Perfetti Criminali, il nuovo film Sky Original che arriva il 9 maggio su Sky Cinema in streaming su NOW e disponibile on demand. A dirigere la pellicola c’è Alessio Maria Federici, regista dalle straordinarie capacità tecniche (basta guardare la commedia sentimentale Quattro Metà per rendersene conto.). Il cineasta, oltre a essere un fucinatore di ilarità e un fuoriclasse delle riprese è riuscito a miscelare alla perfezione le atmosfere dei colpi gobbi all’italiana, il candore dei Soliti Ignoti di Monicelli che alla fine rubano un piatto di pasta e ceci, con il coté degli Heist-Movie americani alla Ocean’s Eleven. E il tutto è impreziosito da una colonna sonora che omaggia la saga di 007, perché Federici di musica è un grande cultore ed esperto Cosi il film risulta un fim incentrato su una rapina n cui l’umanità, e la capacità tutta italiana di improvvisare incontrano la precisione cartesiana dei grandi furti rappresentati da Hollywood.

Il risultato è una commedia garbata, divertente, in cui non mancano sequenze spettacolari come quella in cui i protagonisti si calano dall’ ottavo piano di un Hotel. Un’opera che ci riserva un finale completamente imprevedibile e tutto da scoprire. Una sorta di “Scasso matto”, interpretato da un cast azzeccatissimo e dai cameo di Pino Insegno e di Roberta Bruzzone . E proprio la volitiva criminologa è protagonista di uno spasso speciale (in onda subito dopo la messa in onda del film) in cui interroga il regista Alessio Maria Federici. Perché in (Im)Perfetti Criminali le sorprese non finiscono mai.

(IM)PERFETTI CRIMINALI, IL CAST DEL FILM

Filippo Scicchitano, visto di recente nella serie tv Le Fate Ignoranti, interpreta, Riccardo l’ultimo arrivato nella squadra dei vigilanti chiamati Night Hawks, capitanati da Pino Insegno. Sposato con Francesca, un insegnante precaria interpretata da (Anna Ferzetti), è un personaggio che aspira a una vita diversa. L’attore lo racconta con queste parole: “è un sognatore che condivide con la propria compagna il desiderio di dare una svolta alla propria vita. Anche se all’apparenza non si tratta di un trascinatore è un personaggio molto sensibile e simpatico.”

Fabio Balsam

Fabio Balsamo, attualmente protagonista insieme al collega dei Jackal Ciro Priello nello show “Name that tune”, in onda su TV8, veste i panni di Pietro. Tra i componenti delle guardie giurate è quello più originale. Juventino, appassionato di teorie del complotto, possiede un gatto che ha chiamato area 51 e ha un affascinate vicino di case interpretato da Marouanne Zotti. Per l’attore napoletano si tratta di “un personaggio originale, figlio della controcultura e genderfluis. Ho cercato di interpretarlo in maniera equilibrata, evitando cliché e stereotipi. “

Guglielmo Poggi

Guglielmo Poggi, figlio degli attori Paola Rinaldi e Pierfrancesco Poggi e protagonista di Cops, è Massimo. Si tratta del più esaltato del gruppo dei NighHawks. Vorrebbe seguire le orme di suo padre che è stato un grande poliziotto, ma al momento si deve accontentare si essere una guardia giurata. Quando non lavora cerca di socializzare con la misteriosa Luana Rocío Muñoz Morales)- Poggi spiega così la natura del suo personaggio: “E’ naif, e ho scoperto che è un termine che funziona perfettamente per Massimo perché ‘naiftè’ in origine voleva dire sì essere ingenuo ma anche pieno di forza. Massimo è pieno di forza, ne ha fin troppa, è grossa, sbatte sulle cose, prende iniziative, si arrabbia, impazzisce.”

Babak Karim

Babak Karim, vincitore dell’Orso d’argento per il miglior attore al Festival di Berlino 2011 grazie al film Una separazione, interpreta Amir. L’attore iraniano per cui i vigilantes decidono di darsi al crimine. Sposato con Saoussen (Silvia Pegah Scaglione) e con una famiglia molto numerosa, Amir è un filo fuori forma per lavorare come Guardia Giurata, senza contare che spesso e volentieri colleghi di lavoro sbagliano la sua nazionalità.

Greg

In ogni Heist-Movie degno di questo nome è d’uopo la presenza di un’indimenticabile villain. In (Im)Perfetti Criminali a ricoprire il ruolo è Greg (questa volta senza Lillo). L’attore e musicista interpreta l’acchittato gioielliere Meier che detesta le sigarette elettroniche e l’insalata di farro. Greg lo descrive così: “E’ un topos nella cinematografia perché Meier è il cattivo sardonico, ironico, apparentemente tutto d’un pezzo e convintissimo di essere il leader nel suo settore, ma poi si comprende che è forte con i deboli.”