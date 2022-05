I grandi costumisti italiani su Rai 5

Dedicato a Carla Teti

Nello spazio che Rai 5 dedica ai grandi costumisti italiani, nel mese di maggio alle 10.00, la protagonista della settimana è Carla Teti. Si comincia lunedì 9 maggio con la più celebre delle operette, “La vedova allegra” di Lehár, nell’allestimento firmato da Damiano Michieletto con la direzione di Constantin Trinks. Scene Paolo Fantin, costumi di Carla Teti. Martedì 10 maggio va in onda il capolavoro di Hector Berlioz “La damnation de Faust”, spettacolo che si è aggiudicato il Premio “Abbiati”.



Sul podio Daniele Gatti, regia di Damiano Michieletto, scene Paolo Fantin, costumi Carla Teti. Si prosegue mercoledì 11 maggio con “Il viaggio a Reims” di Rossini nell’allestimento firmato da Damiano Michieletto con Stefano Montanari sul podio. Scene Paolo Fantin, costumi di Carla Teti. Giovedì 12 maggio va in onda, sul palcoscenico appositamente ideato per il vasto spazio del Circo Massimo, il “Rigoletto” di Giuseppe Verdi diretto da Daniele Gatti con la regia di Damiano Michieletto. Le scene sono firmate da Paolo Fantin, i costumi da Carla Teti.



Conclude la settimana, venerdì 13 maggio, “Macbeth” di Giuseppe Verdi nell’allestimento firmato da Daniele Abbado. Sul podio Philippe Auguin. Costumi di Carla Teti.