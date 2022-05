Festival di Cannes 2022, Forest Whitaker riceverà la Palma d’Oro d’Onore

Ennesimo riconoscimento per Forest Whitaker. L’attore, infatti, riceverà la Palma d’Oro d’Onore nel corso della cerimonia d’apertura del Festival di Cannes, in programma dal 17 al 28 maggio

Il Festival di Cannes è senza ombra di dubbio una delle kermesse più importanti nel mondo del cinema. La prossima edizione, la numero 75, si terrà da martedì 17 maggio a sabato 28 maggio, dove saranno presentati alcuni film e verranno celebrati anche alcuni attori. Tra essi, trova spazio Forest Whitaker che ha ricevuto la bellissima notizia di essere premiato con la prestigiosa Palma d’Oro d’Onore alla carriera. La consegna è prevista per il 17 maggio, primo giorno del Festival di Cannes, con Whitaker che riceverà il premio nella consueta cerimonia di apertura. L’attore di Longview è solo l’ultimo di una serie di artisti a ottenere la Palma d’Oro d’Onore. Tra gli altri, infatti, possiamo citare Jodie Foster, Alain Delon, Jean-Pierre Leaud, ma anche Jeanne Moreau, Manoel de Oliveira sino ad arrivare al nostro Bernando Bertolucci.

IL COMUNICATO DEL FESTIVAL E L’EMOZIONE DI FOREST WHITAKER

L’organizzazione della kermesse, in un comunicato, ha spiegato i motivi della consegna del premio a Forest Whitaker: “È un attore dal potere fenomenale, con una sensibilità che esprime una forma di grazia, una massa di sentimenti che trasmette la fragilità umana attraverso la voce e negli occhi”.

Lo stesso attore, commentando la notizia, si è detto “incredibilmente onorato di essere celebrato nel quadro del 75° anniversario del Festival”, come scritto in un post su Instagram.

Per Forest Whitaker, però, non si tratta di una prima volta al Festival di Cannes. Il suo debutto risale al 1988, quando a soli 27 anni fu premiato come Miglior attore per Bird, pellicola diretta da Clint Eastwood dove Whitaker impersonava Charles “Bird” Parker, storico musicista. A seguire, Whitaker ha partecipato al Festival di Cannes con altri lavori come Rabbia ad Harlem (1991), Ultracorpi – L’invasione continua (1993) e Ghost Dog – Il codice del samurai (1999). Dopo aver ricevuto la Palma d’Oro d’Onore nel corso della cerimonia d’apertura, l’organizzazione celebrerà ulteriormente il popolare attore. Infatti, mercoledì 18 maggio, è prevista la diffusione del film For the sake of peace, prodotto dallo stesso Forest Whitaker e diretto dal duo Thomas Sametin e Christophe Castagne.

NON SOLO LA PALMA D’ORO D’ONORE: TUTTI I PREMI VINTI DA FOREST WHITAKER

Il premio del prossimo 17 maggio sarà solo l’ultimo di una bacheca ricca di riconoscimenti per l’attore che compirà 61 anni il prossimo 15 luglio. Come già detto, nel 1988 è stato eletto Miglior attore maschile al Festival di Cannes per Bird, con il quale ha ricevuto una candidatura anche al Golden Globe. Per la sua interpretazione di Amin, protagonista del film L’ultimo re di Scozia del 2006 e diretto da Kevin Macdonald, ha ricevuto svariati premi. Innanzitutto, ha ottenuto un BAFTA come Miglior attore protagonista ed è riuscito a vincere anche il Golden Globe come Miglior attore in un film drammatico, con l’apice indubbiamente raggiunto con il premio Oscar quale Miglior attore. A chiudere un 2007 irripetibile, Forest Whitaker ha vinto anche uno Screen Actors Guild Award a riguardo. Per completezza, sempre per L’ultimo re di Scozia, Forest Whitaker ha ottenuto anche un National Board of Review Award nel 2006.