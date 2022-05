Closer, in prima serata Il vizio del cinema

Con Natalie Portman, Jude Law, Julia Roberts e Clive Owen

Per il ciclo “Il Vizio del cinema”, martedì 3 maggio in prima serata su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) andrà in onda “Closer”, un film diretto da Mike Nichols e tratto dalla pièce teatrale omonima di Patrick Marber.



Closer è la storia, ambientata a Londra, di quattro persone, due uomini e due donne, le cui vite si scontrano generando, volontariamente o casualmente, una sequenza a catena di relazioni, flirt, bugie, tradimenti, gelosie, sesso, che mette in luce la vacuità di alcuni legami. Protagonisti Natalie Portman, Jude Law, Julia Roberts e Clive Owen. Il film ha ricevuto due nomination agli Oscar e cinque ai Golden Gobe. Clive Owen e Natalie Portman hanno vinto il Golden Globe come attori non protagonisti.