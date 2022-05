Battleship su Italia 1

Domenica 8 maggio, in prima serata su Italia 1, appuntamento con “Battleship”, l’action movie diretto da Peter Berg.

La Nasa decide di mettere a punto il Progetto Beacon per approdare sul Pianeta G e scoprire nuove forme di vita intelligenti simili agli esseri umani. Dopo alcuni anni, quella stessa razza aliena decide di mandare cinque navi stellari sulla Terra per capire se ci siano le basi per attuare una possibile invasione.

Mentre atterrano il loro sistema radio viene distrutto, decidono quindi di andare nel centro di comando del Progetto Beacon e creare un campo magnetico intorno alle isole schierando tre navi da guerra. In quello stesso istante, però, ci sono già altre imbarcazioni militari che si stanno esercitando in mare. Tra queste, la nave capitanata dal marine Alex Hopper dovrà fronteggiare la flotta aliena per impedirgli di comunicare al loro pianeta le coordinate ed evitare così la l’attuazione dell’invasione.

LO SAPEVATE CHE:

Peter Berg ha deciso di scritturare Rihanna dopo aver visto l’intervista in cui raccontava dei maltrattamenti subiti dal suo fidanzato dell’epoca Chris Brown.

Il protagonista del film avrebbe dovuto essere Jeremy Renner che, però, al momento di girare, era ancora impegnato nelle riprese di un altro film.

Sembra che durante le riprese, un colpo di uno dei mitragliatori di scena abbia distrutto una cinepresa a pellicola molto costosa.

Cast: Brooklyn Decker, Taylor Kitsch, Rihanna, Alexander Skarsgård.