Nuovo Cinema Paradiso diventa un albergo: il sogno di due ragazzi francesi

Fratello e sorella realizzano il sogno del padre, quello di creare il primo Cinema-Hotel al mondo e dedicarlo al film di Giuseppe Tornatore. Sei sale cinematografiche e 34 camere tutte allestite con proiettori, una Grande Suite con sala privata. Tra i corridoi, l’impressione di essere in un grande museo con più di 2000 Dvd disponibili.

Nuovo Cinema Paradiso è una delle massime espressioni della settima arte, in Italia come nel mondo. Dedicato al film di Giuseppe Tornatore, è nato il primo Cinema-Hotel chiamato appunto Paradiso. Si trova al 135 di Boulevard Diderot, al 12esimo arrondissement di Parigi. Il sogno di un fratello e una sorella, Nathanaël ed Elisha Karmitz, diventato realtà. Un sogno che è sempre stato anche quello del padre Marin, realizzare un’idea di cinema completamente diversa. E allora perché non unire la sala cinematografica alla camera d’albergo?

Il progetto

È partito tutto dalla passione per il cinema di Marin Karmitz, padre dei due proprietari. Martin Karmitz nacque a Bucarest, si trasferì a Parigi dove affiancò Agnes Varda e Jean Luc Godard come assistente alla regia. Collaborò anche con Samuel Beckett. Aprì una società che si occupava di produzione, distribuzione e gestione di sale cinematografiche. Questo cinema-hotel era uno dei suoi più grandi progetti rimasti però incompiuti.

Il Cinema-Hotel Paradiso dispone di sei sale cinematografiche di diverse dimensioni e ognuna delle 34 camere dispone di un videoproiettore con tecnologia Dolby surround. Le suite? Anche meglio: videoproiettori in 2K e Dolby 5.1. La televisione? Semplicemente bandita. Il Cinema-Hotel Paradiso è un luogo unico al mondo con sei tipologie di camere diverse. La migliore camera è la Grande Suite Cinema, allestita con una vista mozzafiato e una camera da letto con cinema privato.

La videoteca disponibile

Mentre si passeggia tra i corridoi del cinema si può avere l’impressione di essere in un grande museo. La raccolta di Dvd disponibili, infatti, ammonta a oltre 2000. Ci si può ritrovare di fronte ai capolavori del cinema mondiale, dai principali titoli ai meno conosciuti.















