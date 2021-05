Denise Pipitone, Federica Sciarelli furiosa con Alberto Matano

La conduttrice di Chi l’ha visto? non avrebbe apprezzato il comportamento del padrone di casa de La vita in diretta

Il caso Denise Pipitone è tornato protagonista in tv. Dopo l’appello di Olesya, la ragazzina russa in cerca della madre biologica, le indagini sulla bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004 sono state riaperte. Ad occuparsi del fatto tanti programmi televisivi, tra cui Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli e La vita in diretta di Alberto Matano. Il primo, però, è sempre stato dalla parte di Piera Maggio, madre di Denise, e non ha mai trascurato la faccenda, anche quando l’interesse iniziale è scemato col passare del tempo.

Stando a quello che scrive Vigilanza tv, Federica Sciarelli si sarebbe lamentata con l’Ad Rai Fabrizio Salini riguardo a La vita in diretta e al modo in cui è stato gestito l’affaire Denise Pipitone da Alberto Matano. Sciarelli avrebbe rivendicato duramente con Salini il proprio approccio giornalistico asettico e privo di scandalismi, a differenza di quello di Matano.

Un atteggiamento che, a detta della Sciarelli, mirerebbe invece alla spettacolarizzazione del caso, forse perché in competizione con Barbara d’Urso e Pomeriggio 5 nella stessa fascia oraria. Tali rimostranze da parte della giornalista scalfiranno Matano, che con l’Ad Salini condivide una grande amicizia con l’ex Ministro Vincenzo Spadafora, ancora influente in Rai?

Al momento né Federica Sciarelli né Alberto Matano hanno commentato questa presunta segnalazione. Nell’ultima puntata de La vita in diretta l’ex mezzo busto del Tg 1 ha però ringraziato la collega di Rai Tre per il lavoro che svolge settimanalmente con Chi l’ha visto?. Un modo per tendere la mano alla Sciarelli?

