Angelina Jolie torna al cinema: «Sono attratta da persone che hanno vissuto un trauma»

A due anni dal secondo capitolo di Maleficent e a uno da Alice e Peter, uscito nell’indifferenza generale, Angelina Jolie torna protagonista in Who Wish Me Dead, il nuovo film di Taylor Sheridan che la vede nel ruolo di Hannah Faber, una donna alle prese con un disturbo da stress post-traumatico per una tragedia della quale si incolpa ogni giorno, sforzandosi di trovare la motivazione giusta per andare avanti. «Abbiamo tutti momenti della vita in cui ci sentiamo a pezzi, e io ero in un periodo del genere» ha raccontato Angelina, 45 anni, in un’intervista a ET. «Ho vissuto momenti del genere molte volte nella mia vita. Quando mia madre è morta, per esempio».

«All’inizio era strano, ma poi è stato stranamente liberatorio. Finn era molto tosto e divertente, quindi è stato facile avere una certa attitudine con lui: un altro ragazzo avrebbe potuto provare sentimenti contrastanti, magari ferendosi. Ma lui trovava tutto divertente». «Abbiamo avuto un buon rapporto sul set perché abbiamo condiviso molte scene insieme» ha detto, sempre a ET, Finn Little riferendosi al rapporto con la Jolie. «Ci siamo sentiti a nostro agio e siamo partiti da lì». Il mese scorso, l’attrice ha anche parlato di come il lato umano del film sia ciò che l’ha attratta di più del progetto, che segna il suo primo vero ruolo d’azione sullo schermo da oltre un decennio prima di The Eternals, il nuovo film della Marvel in uscita a novembre e diretto da Chloé Zhao, vincitrice dell’Oscar alla miglior regia per Nomadland. «Sono attratta da persone che hanno vissuto un trauma e cercano una loro strada per superarlo» ha concluso Jolie spiegando che, come artista, «è molto salutare interpretare personaggi così. È stata molto terapeutico per me». Those Wish Me Dead uscirà in America il 14 maggio in contemporanea in sala e in streaming su HBO Max.

