Alessandra Mastronardi quest’estate sposerà (in Italia) Ross McCall

I due attori, legati dal 2017, sarebbero finalmente pronti a celebrare le nozze saltate causa pandemia. Il matrimonio si svolgerà in Italia, presenti i parenti di lei ma anche quelli di McCall, provenienti dal Regno Unito

C’è finalmente una data e una location per le nozze di Alessandra Mastronardi, 35 anni, con l’attore irlandese Ross McCall, 44. I due, come ha rivelato il giornalista Santo Pirrotta a Ogni Mattina, si diranno «sì», in Italia, quest’estate. E sarà una cerimonia all’insegna degli inviti in famiglia, con i parenti di lei ma anche quelli di McCall, provenienti dal Regno Unito.

Alessandra e Ross, legati dal 2017 (si sono conosciuti sul set del film About Us, girato a Roma), avevano programmato il matrimonio per il giugno 2020, ma causa Covid sono stati costretti a rimandarlo. Ora, dopo la prova della convivenza «forzata» del lockdown (lo hanno vissuto insieme a Londra), il grande momento sarebbe arrivato.

La coppia non ha rilasciato dichiarazioni in merito alle nozze ma questo silenzio non stupisce: Alessandra e Ross hanno sempre vissuto il loro amore lontano dai riflettori. L’ultimo avvistamento in coppia è stato a fine agosto 2020, a Capri, in occasione di una cena benefica in favore dell’Unicef. Poi più nulla, fatta eccezione per qualche rara foto insieme pubblicata sui social.









VanityFair, Roberta Mercuri