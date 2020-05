Paolo, segnali per Clizia: la storia avrà lieto fine? Il gesto di Rita Rusic

Paolo Ciavarro, segnali per Clizia Incorvaia: la storia avrà lieto fine? Il gesto di Rita Rusic

Il Grande Fratello Vip prima li ha uniti, poi li ha divisi. Non bastasse il regolamento del reality di Canale 5, a mettersi di traverso ci ha pensato anche il Coronavirus, che ha imposto a tutti gli italiani la quarantena. Così Paolo Ciavarro è rimasto a Roma, mentre Clizia Incorvaia si è rifugiata in Sicilia, nella sua terra d’origine.



Nel frattempo i due piccioncini continuano a lanciarsi segnali romantici via social. L’ultimo lo ha spedito il figlio di Eleonora Giorgi che ha pubblicato uno scatto romantico risalente al tempo in cui trascorreva attimi dolci con l’ex di Sarcina nella Casa più spiata d’Italia. L’attesa di rivedersi cresce, la passione pure. Però, c’è anche chi non crede a un lieto fine della love story. Al contrario Rita Rusic pensa che i due siano fatti l’uno per l’altra e…

Sotto all’ultimo romantico post che Ciavarro ha dedicato a Clizia, si è fatta viva Rita Rusic. “Amorini“, ha lasciato scritto l’ex di Vittorio Cecchi Gori. Il suo intervento è stato commentato da un fan che ha parlato, a proposito della relazione nata nella Casa del GF Vip 4, di “incastro perfetto”. Parole che hanno trovato pienamente d’accordo la Rusic che ha piazzato una rosa rossa, sposando l’opinione. Insomma, Rita è convinta che i due proseguiranno nel loro cammino sentimentale. D’altro canto, da quando la love story ha preso quota, non sono nemmeno mancati coloro che insinuano che tutto capitolerà in fretta e che la Incorvaia non sia del tutto convinta della relazione. Il tempo darà tutte le risposte. Intanto, Clizia…

Clizia si professa stregata da Ciavarro e desiderosa di vederlo. “Nella Casa ci siamo trattenuti, poi ci hanno detto che se fosse capitato, non avrebbero mandato in onda le immagini, ma non siamo tipi, né io, né lui, di fare cose del genere”, ha dichiarato di recente la Incorvaia a Novella 2000, aggiungendo: “Comunque a chi capita di amarsi e non ‘consumarsi’? Abbiamo una voglia matta di fare l’amore”.





Mirko Vitali, Gossipetv.com