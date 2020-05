L’Alchimista che corteggia Giovanna Abate a Uomini e Donne è Davide Basolo?

Potrebbe essere Davide Basolo il giovane uomo che si nasconde dietro la maschera di Salvador Dalì indossata dall’Alchimista, misterioso corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne. Una segnalazione arrivata a Fanpage.it ha acceso i riflettori sull’identità di questo giovane barman ligure. Diversi i punti di contatto con l’Alchimista, dai tatuaggi sulle mani ad alcuni dettagli della sua vita. Raggiunto da Fanpage.it attraverso alcuni amici, Davide non ha voluto commentare.

Diversi sono i punti di contatto tra Basolo e l’interessante corteggiatore di Giovanna, dai tatuaggi sulle mani, curiosamente simili tra loro, ad alcuni dettagli che l’Alchimista ha raccontato a proposito della sua vita.

Breve inciso per i neofiti. I corteggiatori e le corteggiatrici di Uomini e Donne non indossano maschere in genere. L’Alchimista copre il volto perché ha partecipato a una versione del trono studiata per garantire il distanziamento sociale. Il trono in questione, “Corteggia con le parole”, prevedeva la possibilità per i corteggiatori di celare la propria identità durante lo scambio di chat e messaggi virtuali che hanno scandito l’inizio del loro corteggiamento. L’Alchimista ha scritto alla redazione utilizzando uno pseudonimo per corteggiare Giovanna. Adesso che i protagonisti del dating show sono tornati in studio, i corteggiatori virtuali hanno la possibilità di farsi conoscere a viso scoperto.

Osservando le foto di Davide presenti su Google e sul suo profilo Facebook ci siamo resi conto che il giovane ha due tatuaggi molto simili a quelli che si notano sulle mani del misterioso Alchimista. Tatuato sul dito indice sinistro di Basolo c’è il simbolo del segno zodiacale della bilancia. Nel video trasmesso durante la puntata del dating show andata in onda il 30 aprile, l’Alchimista cucina degli hamburger indossando un paio di guanti. Basta prestare un po’ di attenzione al filmato a partire dal minuto 3.48 circa, per notare che l’uomo misterioso sembra avere lo stesso tatuaggio di Davide Basolo (o incredibilmente simile), anche lui all’indice della mano sinistra a alla stessa altezza. È un caso?

Esiste un’altra coincidenza a proposito dei tatuaggi dell’Alchimista e di Davide, che trova riscontro sempre al minuto 3.48 dello stesso filmato. Sul dorso della mano destra del corteggiatore spunta un altro tatuaggio molto simile a quello che Davide ha sulla stessa porzione di mano. In quello dell’Alchimista ci sono delle foglie, apparentemente una corona d’alloro: in quello di Basolo proprio l’alloro fa da cornice alla citazione latina Carpe Diem. Impossibile stabilire con certezza se si tratti della stessa persona però è curioso che Davide e l’Alchimista sfoggino tatuaggi tanto simili nelle stesse zone del corpo

Un altro curioso punto di contatto con Davide si trova nella descrizione che l’Alchimista ha fatto della sua vita durante le prime fasi della conoscenza con Giovanna Abate. “Ho lavorato a Formentera” ha raccontato di sé il corteggiatore durante una chat con la tronista andata in onda nella puntata di Uomini e Donne del 27 aprile. Anche Basolo ha lavorato a Formentera. Lo dimostra una foto postata da un noto locale dell’isola in cui compare anche lui, taggato insieme allo staff.

La redazione di Fanpage.it ha provato a contattare Davide perché commentasse le curiose somiglianze con l’Alchimista. Non ha risposto ai messaggi che gli abbiamo inviato. Abbiamo quindi chiesto ad alcuni amici del giovane ligure di farci da tramite affinché Basoli sapesse che lo avevamo cercato e per quale motivo, e ricevesse i recapiti necessari a contattarci per commentare l’indiscrezione, ed eventualmente smentirla, qualora lo avesse voluto. Nella serata del 7 maggio un amico di Davide ci ha comunicato che Basoli era a conoscenza dei nostri tentativi di contattarlo: “Ho chiamato Davide e gli ho detto che lo state cercando. Sa che avete contattato alcuni suoi amici. Mi ha detto che si stava facendo un po’ di domande per capire chi e perché avesse detto questa cosa su di lui. Qualora volesse, vi contatterà lui”. Sono trascorse diverse ore ma da parte di Davide non abbiamo ricevuto alcun commento. Non resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire chi si cela dietro la maschera di Dalì e se tutte queste coincidenze siano solo casuali.





Stefania Rocco, Fanpage.it