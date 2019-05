Domani continuerà l’omaggio di Rai Storia al genio immortale di Leonardo Da Vinci

Qual è l’eredità di Leonardo da Vinci, cosa lo ha consacrato, negli ultimi due secoli, come uno degli scienziati e degli artisti più importanti della storia dell’umanità? Ripercorreremo in modo analitico le cesure più significative nel suo percorso artistico e scientifico, così come in quello postumo che ha portato alla riscoperta e alla valorizzazione dei suoi studi eclettici nella seconda parte di “Leonardo da Vinci – L’ultimo ritratto”, in onda giovedì 9 maggio alle 21.10 su Rai Storia. In compagnia di esperti di fama mondiale, cercheremo di fare chiarezza sugli aspetti principali, ma anche su quelli più curiosi e insoliti, che ne contraddistinguono la genialità. Ricostruiremo, analizzandole, le tecniche pittoriche, gli esperimenti di aerodinamica, così come quelli di ingegneria, anatomia e di molte altre discipline. Ricordiamo tra gli intervistati, Carlo Vecce (biografo di Leonardo), Paolo Galluzzi (storico della scienza, presidente del comitato per il Cinquecentenario della morte di Leonardo), Alessandro Barbero (storico medievalista), Francesca Borgo (storica dell’arte), Fritjof Capra (fisico), Pietro Marani (storico dell’arte). Tutte le riprese sono state effettuate nei luoghi natali di Leonardo, e in tutte le città in cui svolse la sua attività, ossia Firenze, Milano, Roma, Amboise.