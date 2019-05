Stasera torna, su Rai3, “Chi l’ha visto?”

Nella puntata di “Chi l’ha visto?”, in onda alle 21,20 su Rai3, Federica Sciarelli si occuperà della morte di Antonio Stano. Aveva chiesto aiuto il pensionato vittima della baby gang e continuava a chiederlo urlando più volte ad ogni incursione dei bulli. Le registrazioni video e ora anche i file audio della chat documentano questa brutta storia. Alcuni ragazzi, tra cui anche dei minori, sono finiti in carcere. Rimangono aperti molti interrogativi sul perché e cosa sia mancato per evitare tutto questo. Si parlerà poi della morte di Marco Vannini: ricorso in Cassazione per Antonio Ciontoli. Secondo la difesa sono troppi 5 anni. In studio ci saranno i familiari del ragazzo ucciso.