Michael Stipe canta tre brani inediti a New York

Aprendo il concerto di Patti Smith l’ex cantante dei R.E.M. ha presentato le nuove ‘Your capricious soul’ e ‘Drive to the ocean’ accanto a un terzo brano di cui si ignora ancora il titolo

Tre nuove canzoni scritte da Michael Stipe rappresentano una notizia, se poi il loro autore le esegue sul palco in un concerto di spalla a Patti Smith diventano un’occasione imperdibile per tornare a parlare dell’ex leader dei R.E.M. da tempo lontano dal palco e avviato verso una lentissima carriera solista. Stipe le ha cantate la scorsa settimana alla Webster Hall di New York aprendo ancora una volta un concerto dell’amica Patti Smith.Alle due nuove canzoni che si intitolano Your capricious soul e Drive to the ocean,l’ex frontman dei R.E.M. ha fatto seguire un terzo brano del quale non ha però chiarito il titolo. In tutto Stipe è rimasto sul palco per 15 minuti affiancato da un suo ex collaboratore, il produttore Andy LeMaster, già nei Bright Eyes.Le stesse tre canzoni Stipe le aveva cantate in un concerto di beneficenza il mese scorso a New York al Museo americano di storia naturale, ma grazie al concerto alla Webster Hall è la prima volta che vengono catturate in un video. Ultimamente Stipe ha realizzato due singoli inediti con Rain Phoenix, scritti da River Phoenix, fratello dell’attrice e cantante.

Carlo Moretti, repubblica.it