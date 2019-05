laF racconta il Salone del Libro

Con il Salone Internazionale del Libro di Torino – dopo l’anteprima di Rovigoracconta – prende il via la nuova edizione di Effe Come Festival, il viaggio social e TV di laF attraverso l’Italia per esplorare e presidiare i più importanti Festival culturali del Paese. La giornalista culturale Marta Perego, come ogni anno, si immerge nello spirito e nell’atmosfera dei principali eventi letterari e non solo, per incontrare gli autori italiani e internazionali più attesi e interagire con i tanti visitatori e appassionati che affollano le vie cittadine.

Un presidio social e live che punta a coinvolgere la community degli amanti della cultura su Facebook e Instagra m, attraverso Instagram stories per entrare nel vivo delle manifestazioni, lanci hashtag per stimolare l’interazione e il dibattito, copertura video quotidiana per raccontare la ricca produzione culturale italiana attraverso le voci dei suoi protagonisti, del pubblico, delle piccole grandi realtà territoriali. Il racconto social diventa poi anche speciale TV, con il “best of” di ogni evento in onda in multiprogrammazione su laF (Sky 135).

La nuova stagione del format – che nell’edizione 2018 – in 6 tappe – ha totalizzato circa 7M di visualizzazioni, con una media di ca 1.2M a evento e oltre 5000 interazioni social a Festival su un pubblico tra i 18 ed i 35 anni – verrà presentata proprio al Salone del Libro all’interno dello spazio Super Festival (padiglione 3) domenica 12 maggio alle 17.00.

Marta Perego, volto di Effe come Festival dal 2016, racconterà la sua esperienza come inviata e spettatrice dei migliori festival del Paese e le novità di questa nuova stagione, che dopo Rovigo e il Salone del Libro di Torino sarà al Festivaletteratura di Mantova (4-8 settembre), Pordenonelegge (18-22 settembre), Lucca Comics & Games (30 ottobre – 3 novembre) e Bookcity Milano (13-17 novembre).

Il racconto multipiattaforma della TV di Feltrinelli sul mondo della produzione culturale italiana e sui suoi protagonisti, nel 2019 continua e si arricchisce con il nuovo format social e tv Le Parole Importanti, sempre con Marta Perego, che verrà presentato proprio in questa occasione: al centro del progetto, al via da Giugno, gli autori italiani – scrittori, registi, cantautori – e le parole che per loro definiscono il nostro tempo, prese in prestito da libri, di ogni genere ed epoca che più le incarnano e le rappresentano.

Effe come Festival è un format social e TV di laF, realizzato da Marta Perego ed Elena Maggioni con il team di Filmati Milanesi coordinati dal team di content marketing & comunicazione di EFFE TV.