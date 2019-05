Gf, Kikò Nalli preoccupato per Tina: “Era uno dei miei terrori”

L’ultima diretta del Grande Fratello per Kikò Nalli non è stata affatto semplice: dopo essersi confrontato con Franco, papà di Michael Terlizzi, chiarendo di non aver mai voluto offendere il giovane con i suoi sprannomi, l’hair-stylist ha potuto vedere i commenti non proprio positivi fatti dal figlio Francesco nei confronti della sua nuova fiamma Ambra Lombardo, nonché alcuni post di Tina Cipollari, la sue ex moglie alla quale è molto legato nonostante la separazione.

Se fuori dalla casa Ambra ha affermato di voler dare la precedenza ai figli di Kikò ma di voler comunque aspettare il gieffino, dal canto suo Nalli, in confessionale, dopo la puntata, ha potuto ribadire il suo pensiero, che aveva già avuto modo di esporre parlando con Barbara d’Urso. “Questo era uno dei miei terrori, la mia ex moglie. Tutto è possibile nella vita. Ci penso io, vediamo”, ha affermato Kikò il quale solo una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia potrà chiarire il suo rapporto con la bellissima Ambra.

Kikò, poi, ha voluto tranquillizzare i suoi tre figli, la cosa più importante della sua vita, come lui stesso non perde occasione di ribadire. “I miei figli sono il mio sangue, la mia carne. Quello che voglio dire è non vi preoccupate, non vi preoccupate. State sereni. Papà è il vostro papà. Nessuno e dico nessuno si può mettere prima di voi, o in mezzo a noi”, ha detto Kikò cercando di placare le polemiche che si stanno sviluppando mentre lui è al Gf.”Io per voi ci sto sempre, le emozioni più grandi siete voi. Ma papà è un uomo, ha bisogno di sperare ancora. Papà capirà, ma capirà quando starà fuori”, ha continuato Nalli, il quale nonostante tutto pare voler valutare da solo se potrà nascere un amore con la Lombardo.

“Ci sono dei figli che amano un padre, che cercano di tutelarlo e che sono gelosi. Io sono tutto per loro, loro sono tutto per me. Però come si dice: chi ha testa la usi. E soprattutto chi ha cuore lo usi”, ha concluso Kikò. Si stava riferendo a se stesso di certo con queste affermazioni, ma avrà voluto mandare un messaggio anche alla sua ex, che nel frattempo ha una relazione con un altro uomo di cui pare molto innamorata? Come Nalli stesso ha detto, solo una volta spente le telecamere e dopo aver avuto la possibilità di parlare con i suoi figli e con l’ex moglie potrà andare avanti con la sua vita in maniera più chiara.

Francesca Ajello, Ilgiornale.it