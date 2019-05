Brad Pitt tornerà con Jennifer Aniston? La reazione dell’attore

Brad Pitt ha fornito una risposta evasiva alla domanda di un paparazzo, sulla possibilità di un ritorno di fiamma con Jennifer Aniston: ecco cosa è accaduto

Brad Pitt aggiunge un nuovo tassello all’ipotesi dei fan su un possibile ritorno con Jennifer Aniston. L’attrice ha compiuto in questi giorni 50 anni e, come riporta il Mirror, la sua festa di compleanno è stata accompagnata da un’indiscrezione: Pitt avrebbe acquistato all’ex moglie l’appartamento che i due condivisero quando erano sposati. Il costo: 60 milione di sterline. Un presunto regalo tenero e romantico – e importante, oltre che simbolico – che tuttavia lo staff dell’attore ha negato sia in effetti avvenuto. Sono trascorsi 14 anni dalla loro separazione e all’attore è stato chiesto se mai tornerà insieme ad Aniston, soprattutto dopo che Pitt ha fatto il suo ingresso a sorpresa alla festa dell’ex moglie. La risposta di Brad Pitt ai paparazzi è stata ancora una volta evasiva: non ha confermato né smentito, come in fondo avviene da sempre. “Oh mio Dio – ha risposto – statemi bene”. In passato, durante un’intervista, l’uomo ha affermato di provare dei sentimenti nei confronti di Aniston, ma non ha chiarito la natura di questi sentimenti. Pitt è al momento ufficialmente single, in vista del divorzio con Angelina Jolie – con la quale ha comunque ancora rapporti, dato che la coppia condivide sei figli: Maddox di 17 anni, Pax di 15, Zahara di 14, Shiloh di 12 e i gemelli Knox e Vivienne di 10. Anche Aniston ha messo fine nel 2017 al suo matrimonio, durato due anni, con il collega Justin Theroux. Da allora si susseguono delle voci relative a una possibile relazione tra Pitt e Aniston – ma si tratta per lo più di un profondo desiderio da parte dei fan.

Elisabetta Esposito, ilgiornale.it