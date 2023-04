Vincent Cassel e Tina Kunakey al capolinea, ecco gli indizi social

La coppia ha cancellato dai rispettivi profili Instagram le immagini del loro amore e l’attore non era alla festa di compleanno della modella

Vincent Cassel e Tina Kunakey, dopo aver conquistato il mondo con i loro scatti carichi di passione, pare siano giunti al capolinea. Proprio quelle foto social che erano diventate il simbolo di un amore intenso e profondo sono state eliminate improvvisamente dai rispettivi profili. Oltre al gesto eloquente, loro non hanno fatto commenti o rilasciato dichiarazioni ma il Daily Mail annuncia: “I due starebbero attraversando un momento di profonda crisi: si sono separati da qualche settimana”. E sembra proprio vero, visto che alla festa di compleanno della modella lui non era presente…

Prima sono sparite le foto di coppia dal profilo social di Vincent Cassel e già i follower più attenti hanno letto nel gesto un chiaro segnale di rottura. Poi anche dalla pagina Instagram di Tina Kunakey sono scomparse le immagini dell’attore. Gli scatti dei baci irresistibili e appassionati della coppia non ci sono più, restano invece quelle della modella insieme a Deva Cassel, la figlia primogenita che la star del cinema ha avuto dalla ex moglie Monica Bellucci.

Quanta differenza, un anno dopo

Il 5 aprile Tina Kunakey ha compiuto 26 anni e nei video social del party che lei e i suoi amici hanno postato non c’è traccia di Vincent Cassel. Lei ride e scherza con gli ospiti, splendida con un abito rosso e la chioma selvaggia, dimostrando allegria e spensieratezza. Le cose erano ben diverse un anno fa, quando l’attore le aveva organizzato una festa super glamour per i 25 anni e le foto della loro complicità avevano fatto il giro del web. In quell’occasione lui le aveva dedicato parole romanticissime: “Oggi è il compleanno della mia signora, della mia dolce metà, della mia vita, della mia regina, della mia complice, del mio amore, di mia moglie. Ti amo fino alle stelle”.

La storia d’amore tra Vincet Cassel e Tina Kunakey

Vincent Cassel e Tina Kunakey si sono sposati nel 2018 con una cerimonia semplice e riservata a Biarritz. I 30 anni di differenza tra loro avevano fatto storcere il naso a moltissimi, ma il loro legame sembrava solido e felice tanto che il divo aveva fatto un tatuaggio dedicato alla moglie. “Non sapevo quanti anni avesse quando l’ho incontrata. Forse sulla carta non ci saremmo scelti, è vero, ma è successo…” aveva detto l’attore a Vanity Fair. Nel 2019 è nata la loro figlia, Amazzonie, e con lei hanno iniziato una vita di viaggi, con il Brasile come base d’appoggio. Sembrava una favola d’amore perfetta, poi è calato il silenzio.