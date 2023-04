“Amici 22”, guanto di sfida Ramon-Maddalena ma Emmanuel Lo…

Alessandra Celentano propone un confronto che mette in difficoltà la ballerina

Ad “Amici 22” Emanuel Lo ha sfidato Ramon, allievo di Alessandra Celentano, sul campo della versatilità. La coreografia, però, non piace alla maestra che la ritiene troppo sbilanciata a favore di Maddalena. Risponde allora con un guanto che mette in difficoltà la ballerina, costringendola a danzare con le mezze punte. Dopo essersi confrontata con il suo maestro, Maddalena decide di accettare.

Il “colpo basso di Emanuel Lo

Ad “Amici 22” guanti incrociati per Emanuel Lo e Alessandra Celentano, che hanno messo a confronto i loro ballerini Maddalena e Ramon. A iniziare le danze è il professore di hip-hop che chiama in causa l’allievo di classico sulla versatilità. La maestra non si fa trovare impreparata e risponde inviando una lettera di sfida al suo bersaglio preferito: Maddalena. “Questa lettera è indirizzata soprattutto al tuo prof, ma chiaramente ti riguarda in prima persona”, annuncia la Celentano. “Ho deciso di restituire il colpo basso di Emanuel a discapito purtroppo tuo. Come avevo già annunciato non avrei voluto metterti così in difficoltà e te l’ho dimostrato fino a oggi”.

“Guanto subdolo che offende l’intelligenza”

La maestra critica apertamente l’operato del collega: “Con i suoi guanti subdoli ha calcolato il vantaggio della sua allieva, almeno abbia il coraggio di giocare a carte scoperte! Nel guanto che ha assegnato a Ramon, mette il classico facilissimo, una sequenza che fate tutti i giorni. L’hip-hop va bene, non è materia di nessuno e quindi inutile, e il moderno difficilissimo. In questo modo offende l’intelligenza altrui! Ho detto che la versatilità è importante, ma se un ballerino eccelle nel suo stile passa in secondo piano”. La professoressa passa poi a illustrare le modifiche apportate alla coreografia: “Ho eliminato l’hip-hop e mantenuto la musica, ma dovrete eseguire con le mezze punte. Pur di vincere tutto è permesso, basta solo dichiararlo con onestà e coraggio”.

Maddalena si confronta in sala prove con il suo professore per decidere se accettare o meno la variazione. La ballerina vorrebbe rifiutarlo perché lo ritiene ingiusto, ma per Emanuel potrebbe essere controproducente: “Non so se la giuria possa capirlo, è un punto sicuro perso. Io se fossi in te mi metterei in gioco”. Sfida accettata dunque: si confronteranno in puntata.