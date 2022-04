L’anima sarda di ichnusa in un nuovo spot con i volti del birrificio

Per celebrare i sardi, unici come la loro terra

° Ichnusa torna a raccontarsi e a raccontare la Sardegna con uno spot nazionale firmato da Publicis Italia.

° Paesaggi unici, volti di persone comuni e dipendenti del birrificio mostrano le sfaccettature e la profondità della vera “anima sarda”, oltre le semplificazioni e i pregiudizi.



Dall’alba al tramonto, nella Sardegna più autentica: dal mare di Capo Testa a quello di Capo Carbonara, passando per la falesia di Isili e il carnevale di Ottana, fino ad arrivare ad Assemini, nel Birrificio Ichnusa. Il nostro nuovo spot racconta l’unicità dell’anima sarda attraverso i tratti unici del carattere che contraddistinguono gli uomini e le donne dell’isola.

Con i paesaggi caratteristici della Sardegna, Ichnusa torna in TV e in digital con un nuovo spot per celebrare ancora una volta l’autenticità dei sardi nella loro libertà di vivere rimanendo sempre fedeli a se stessi, senza farsi influenzare dall’opinione altrui.

E per farlo ribalta alcuni dei pregiudizi e delle etichette con cui spesso vengono descritti i sardi, dandogli, attraverso le immagini, un nuovo e più profondo significato, che diventa così un motivo d’orgoglio.

Proprio come Ichnusa, orgogliosamente sarda, custode di un’antica tradizione fortemente ancorata alle proprie radici, che affondano nel cuore pulsante della Sardegna.

La campagna, on air dal 10 aprile sulle principali reti televisive e da maggio sul Digital, mette al centro storie e volti di persone comuni. Uomini e donne di Sardegna si mostrano in un racconto-collage che rivendica l’autenticità di una terra orgogliosa delle sue tradizioni e del carattere di un popolo antico, fiero e diverso da tutti. Solitario come uno sguardo che si posa sull’immensità del mare battuto dal Maestrale, testardo come il rocciatore che si ostina a cercare una “via” apparentemente impossibile, istintivo e indecifrabile come le maschere del carnevale barbaricino di Ottana, che in realtà incarnano tradizioni e ritualità che non vogliono spegnersi, perpetuati da un popolo orgoglioso delle sue radici.

Come antica, fiera e diversa da tutti è Ichnusa, la birra di Sardegna. Nata nel 1912, porta con sé l’impronta dell’isola, del suo carattere selvaggio e dei suoi valori. La nuova campagna di Ichnusa omaggia anche la sua storia centenaria: con le inquadrature dedicate ai dipendenti del birrificio, che ogni giorno lavorano con passione e dedizione alla produzione di una birra fatta a regola d’arte, ma anche con la ritmata metamorfosi delle etichette che chiude lo spot, a ribadire la sua capacità di rinnovarsi, rimanendo in fondo però sempre la stessa, senza scendere a compromessi.

Dietro la campagna c’è la creatività di Publicis Italia, la produzione a cura di The Family e la regia di Casper Balslev, affermato regista internazionale di origini danesi. La pianificazione è a cura di Dentsu, la produzione digital e social di Suntimes.

Quella di Balslev non è una scelta casuale. Prima di dedicarsi alla regia, Casper Balslev ha trascorsi da fotogiornalista e documentarista. Un background a cui ha attinto per fotografare tutte le sfaccettature di un popolo che da sempre si distingue per le sue unicità. Il risultato è uno spot fatto di contrasti tra bianco e nero, close-up e panoramiche, a ribadire tutte le caratteristiche di una terra e di un popolo che non cerca e non chiede approvazione.