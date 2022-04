Georgina Rodriguez, “stipendio” da favola: ecco la cifra che CR7 le passa al mese

La compagna di Cristiano Ronaldo è prossima al parto: in arrivo due gemelli

La gravidanza è agli sgoccioli: manca davvero poco al parto di Georgina Rodriguez, in dolce attesa di due gemelli da Cristiano Ronaldo.

La modella aspetta un maschietto e una femminuccia allargando così la già numerosa famiglia di CR7. Sempre vestita griffata e abituata a una vita extra lusso, la Rodriguez, che in Spagna è una celebrità, riceve dal calciatore uno “stipendio” da sogno per la gestione dei figli: la cifra si aggirerebbe sui 100mila euro al mese.

Secondo la rivista El National che da mesi fa i conti in tasca alla famiglia di Ronaldo, la generosa cifra che la modella ha a disposizione ogni mese varia dai 50 ai 100mila euro in base alle spese personali e dei figli. E chissà se, ora che la famiglia si allarga nuovamente, l’assegno verrà ritoccato al rialzo. Ma Georgina Rodriguez non ci sta a fare solo la fidanzata di Ronaldo. Va ripetendo che quel che ha in banca se l’è guadagnato. Del resto, i suoi post da influencer sono valutati in migliaia di euro, le sue interviste sempre molto bel pagate, il suo brand non rende poco e poi ci sono serie tv, progetti pubblicitari, spot.



“Ho lavorato molto e ho avuto una vita sacrificata e l’universo mi ha premiato con la cosa più grande: una bella famiglia ” aveva detto Georgina durante un’intervista. Era una commessa quando nella sua boutique ha incontrato il campione di calcio che le ha stravolto la vita. “Ora che posso permettermi di aiutare gli altri è ciò che più mi soddisfa. So anche cosa significa partire dal basso e arrivare solo alla fine del mese. Provo molta empatia con le persone a causa delle mie umili origini”, diceva.