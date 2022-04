Barry Seal – Una storia americana su Italia 1

Domenica 10 aprile, in prima serata su Italia 1, arriva “Barry Seal – Una storia americana” thriller diretto da Doug Liman con Tom Cruise.

Siamo alla fine anni ’70 – ’80: Barry Seal fa il pilota di linea per la TWA, ma arrotonda lo stipendio portando carichi “speciali” e ben poco legali. La CIA nota questa sua abilità e gli propone di metter su una attività di facciata. Il suo vero lavoro sarà sorvolare le basi comuniste in centro e sud America e fotografare tutto e tutti. Barry accetta e inizia la sua carriera di spia sotto copertura. Già che c’è, non appena conosce i trafficanti di droga sud americani decide di guadagnare altri soldi contrabbandando cocaina nei viaggi di ritorno verso gli States, sotto il naso di CIA e DEA. Inizia così una spirale sempre più caotica e pazza, che farà diventare Barry Seal un uomo ricco e molto “ricercato”.

LO SAPEVATE CHE:

Il thriller di Liman si ispira liberamente alla vita di un aviatore di linea trasformatosi nell’avventuroso contrabbandiere di cocaina al soldo del narcotrafficante Pablo Escobar e del cartello di Medélin.

l regista ha cercato di ricostruire la vicenda di quest’avventuroso uomo, che ha rischiato più volte la vita per servire il governo americano e informare la DEA sui traffici internazionali dell’uomo più ricercato in quel momento: Pablo Escobar. A interpretare Barry Seal c’è Tom Cruise, come sempre dal fascino irresistibile.

Dopo il film cult Top Gun ecco l’attore americano che torna a pilotare un aereo: questa volta però, lo fa per contrabbandare droga.