Avril Lavigne si sposa: proposta di matrimonio da sogno a Parigi

La dolce dedica del compagno: “Il giorno in cui ti ho conosciuta ho capito subito che eri quella giusta”

Avril Lavigne convolerà presto a nozze con Mod Sun, cantautore e musicista, che le ha organizzato una romantica proposta di matrimonio a Parigi.

I due si trovavano a bordo di un piccolo battello sulla Senna e ammiravano la Tour Eiffel quando, accompagnato dalle note di un violino, il 35enne si è inginocchiato e con un diamante a forma di cuore ha chiesto alla cantante di sposarlo. La risposta è stata ovviamente sì.

“Il giorno in cui ci siamo incontrati sapevo che eri quella giusta – ha scritto Mod Sun su Instagram -. Insieme per sempre finché i nostri giorni non saranno finiti. Ho sognato di farti la proposta a Parigi. Ho tirato fuori un anello e ti ho chiesto di indossarlo. Ero in ginocchio mentre ti guardavo negli occhi. Sei troppo bella per essere descritta dalle mie parole. Ti ho preso la mano e ho preso un ultimo respiro… Ho detto ‘mi vuoi sposare?’ e tu hai detto ‘sì’. Ti amo Avril”. Condividendo sui social le foto della proposta di matrimonio, la Lavigne ha risposto in francese: “Sì, ti amerò per sempre”.

La cantante ha raccontato che sull’anello di fidanzamento il compagno ha fatto incidere la frase ” Hi Icon” (Ciao icona), le prime parole che lui le abbia mai rivolto. I due si erano conosciuti mentre Avril Lavigne aveva iniziato a lavorare al disco “Love Sux”, al quale Mod Sun ha collaborato.

Per Avril non sarà il primo matrimonio: è infatti già stata sposata per ben due volte e in entrambi i casi con due musicisti. Il primo marito è stato Deryck Whibley dei Sum 41, mentre il secondo Chad Kroeger dei Nickelback.