Antonio Medugno e il flirt con una concorrente di Amici

L’ex gieffino vip dichiara la nuova frequentazione top secret

Antonio Medugno dichiara di essere innamorato in radiovisione a Trends & Celebrities, su RTL 102.5. “Ho perso la testa” sono le parole di Medugno.

A seguito dell’intervista con Fredella e Antonacci sul web la notizia viaggia rapidamente scatenando la curosità del pubblico.

Medugno però afferma “Preferisco tenerla al di fuori. Ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma, lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori, perché sta passando un periodo così…”, racconta l’ex concorrente del GF Vip.

Ci sarebbero, però, alcuni dettagli che fanno pensare ad un vero e proprio flirt. Medugno, però, dice: “Ci siamo conosciuti sui social. La conosco da un po’, è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata. Lei è una bella ragazza esteticamente, la sto conoscendo caratterialmente, non mi baso solo sull’estetica. Per ora non c’è stato neanche un bacio tra noi”.



Senza fare nomi, Antonio si è limitato a dire: “La conosco da un po’, è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata. Non mi sono mai frequentato con lei. Siamo amici. Abbiamo delle cose lavorative da fare. È una bella ragazza esteticamente, la sto conoscendo caratterialmente, non mi baso solo sull’estetic“.



La presunta nuova fiamma sarebbe un ex volto di Amici 20, edizione del talent di Maria De Filippi .Si tratta della cantante Rosa Di Grazia, che dopo la fine della sua storia con Andrea Piazza, avrebbe incominciato a frequentare Antonio Medugno.