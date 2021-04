Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi: «Ecco i miei naufraghi preferiti»

L’isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi svela chi sono i suoi concorrenti preferiti. L’Isola dei Famosi 2021 è ormai alla settima puntata ma il reality, anche un po’ per colpa delle eliminazioni, stenta a decollare veramente. Intanto la conduttrice Ilary Blasi rivela quali sono i suoi naufraghi che per ora preferisce.



ISOLA DEI FAMOSI 2021, I NAUFRAGHI PREFERITI DI ILARY BLASI

Non è il primo reality per Ilary Blasi, che prima dell’Isola dei Famosi aveva già condotto il Grande Fratello Vip. L’esperienza le sta piacendo: “Mi diverto molto – ha fatto sapere in un’intervista a “Repubblica” – a me il reality piace, c’è un po’ di tutto: la diretta, l’imprevisto, gli ospiti, gli opinionisti. Posso essere me stessa e mi sento a mio agio. All’Isola non c’è niente di normale, però siamo tutti un po’ strani se ci pensa (…) Io sono spettatrice prima che conduttrice. Sono ironica, cinica a volte. Posso essere una merd*, certe cose delle squadre Burinos-Rafinados mi fanno ridere”. A proposito di “stranezze”, sembra apprezzare Drusilla Gucci e il suo strano umorismo (“Drusilla ha un modo tutto suo di pensare, mi sto abituando. Adesso tutta Italia vuole vedere il teschio del gatto”) senza dimenticare le due donne forti, Vera Gemma e Valentina Persia: “I naufraghi li sto ancora studiando, in ogni puntata uno va su e l’altro giù. Ho una passione per Valentina Persia, sarà che è romana, poi adoro Vera Gemma: è libera. Sull’isola alla fine sono tutti un po’ burinos e un po’ rafinados”.

Ilmattino.it