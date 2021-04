Ibrahimovic, da Sanremo al cinema. Sarà attore in un film

Svelato il motivo del misterioso post apparso poche ore fa su Instagram: l’attaccante del Milan impersonerà “Antivirus” nel nuovo film della saga di Asterix

Ibrahimovic è pronto a fare l’attore! Dopo il successo sul palco di Sanremo al fianco di Amadeus e Fiorello, lo svedese reciterà una parte nel nuovo film della saga di Asterix, diretto dal regista francese Guillaume Canet. Secondo indiscrezioni il film dovrebbe essere disponibile nelle sale cinematografiche il prossimo anno, nel 2022. Le riprese del film, che dovevano essere effettuate in Cina nel 2020, erano state in un primo tempo posticipate per via della pandemia di coronavirus.

Questa mattina Ibrahimovic aveva condiviso una stories sul suo profilo Instagram con una sola scritta “ANTIVIRUS“. Un messaggio enigmatico che aveva fatto il giro del web. Ecco svelato il motivo di quanto apparso sulla pagina Instagram di Ibra: l’attaccante rossonero sarà “Antivirus”, un legionario romano, nel film “Asterix e Obelix: l’impero di mezzo”. Secondo le indiscrezioni, tra le celebrità, oltre a Zlatan avranno un ruolo anche la cantante Angèle, gli youtuber McFly et Carlito e il rapper Orelsan.

