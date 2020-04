Meghan Markle, che non ha ancora visto mamma Doria Ragland da quando è a Los Angeles

Da quando è tornata in California anche l’ex attrice resta lontana dalla madre, a causa dell’emergenza sanitaria. Si sentono solo online anche se abitano a pochi chilometri: «Meghan è molto dispiaciuta ma rispetta le regole, non vuole rischiare di contagiarla»

Meghan Markle è tornata a Los Angeles anche per essere più vicina a mamma Doria Ragland, ma da quando lei, Harry e il piccolo Archie hanno lasciato il Canada non hanno mai visto la 63enne. Il motivo è semplice: dopo essere partiti dall’isola di Vancouver, i Sussex si sono isolati. Come prevede l’emergenza coronavirus. «Meghan è molto dispiaciuta», ha rivelato una fonte al Sun, «dopotutto uno dei motivi principali per cui ha deciso di vivere a Los Angeles è per stare vicino a sua madre ma a causa della sua età Doria ovviamente deve stare attenta, e Meghan e Harry si attengono rigidamente a tutte le linee guida quando si tratta di coronavirus».

Il principe e l’ex attrice, del resto, sono rientrati da Londra solo a metà marzo, dopo aver incontrato Carlo e il resto della royal family, e ricordiamo il papà di Harry è risultato positivo al Codiv-19 poco dopo una settimana dal loro ultimo incontro. Oggi il principe, fortunatamente, è già guarito e continua il suo isolamento in Scozia. Così Meghan e Doria al momento abitano a meno di venti chilometri di distanza ma si sentono solo online. «Si telefonano con Whatsapp e FaceTime quasi ogni giorno ma ovviamente non è lo stesso», ha concluso l’insider. Un problema, che in era di coronavirus, è purtroppo comune a tutti noi. E che anche la regina Elisabetta l’ha appena ricordato nel suo storico discorso alla nazione di domenica sera: «Potremmo avere ancora molto da sopportare, ma torneranno giorni migliori: saremo di nuovo con i nostri amici, saremo di nuovo con le nostre famiglie», ha fatto sapere Sua Maestà.

Sessantatré anni, Doria Ragland ha cresciuto la figlia da sola e le ha sempre insegnato: «Non fare niente per niente». E per il principe Harry, ancora comprensibile segnato dalla prematura scomparsa di mamma Diana, è diventata una figura fondamentale. L’insegnante di yoga e assistente sociale californiana è, infatti, considerata come «un’influenza silenziosa ma vigorosa» dietro la decisione della coppia di cercare l’indipendenza – anche finanziaria – in Nord America. E dal primo aprile, Harry e Meghan non sono più reali senior nemmeno ufficialmente.

L’ex attrice, 38 anni, vuole ora utilizzare gran parte del suo tempo libero – in attesa che l’emergenza sanitaria si plachi – per concentrarsi sulle cause filantropiche, in attesa di poter lanciare la loro nuova fondazione. E intanto i Sussex cercano casa sul suolo americano. Meghan vorrebbe vivere a Malibu, poco distante dal quartiere in cui è nata e cresciuta. Secondo i ben informati avrebbe messo gli occhi su una villa da 20 milioni di dollari, otto camere da letto e 10 bagni.

Oltre a mamma Doria, il trasferimento in America è stato spinto dai piani di Meghan di tornare a recitare. La duchessa è «interessata a lavorare solo con i registi di primo piano, nella speranza di essere presa sul serio come attrice». Vuole, insomma, il ruolo giusto e la persona giusta a dirigerla. Staremo a vedere.

