Letture ed eventi online con ‘Mondadori Storie’

Arriva nuovo servizio ‘Il tuo libraio’ con consigli di lettura

Il network di librerie del Gruppo Mondadori lancia ‘Mondadori Storie‘: letture, consigli e eventi online con scrittori e personaggi, anche quando le porte delle librerie sono chiuse e le strade deserte. Il palinsesto giornaliero di contenuti su Facebook e Instagram accompagna i lettori dal mattino, con i grandi incipit dei romanzi, tra classici e novità, alla buonanotte, con le storie consigliate dai più piccoli per i più piccoli.

In arrivo per i lettori anche il nuovo servizio telefonico gratuito di personal shopping ‘Il tuo libraio‘: un filo diretto con i librai di Mondadori Store, a disposizione dei clienti per offrire suggerimenti di lettura, consigli mirati in base alle proprie preferenze e nuovi spunti, con la possibilità di acquistare e ricevere direttamente a casa il titolo consigliato.

La settimana di appuntamenti sui social network di Mondadori Store inizia ogni lunedì mattina con l’oroscopo letterario, per continuare con presentazioni di libri, reading e workshop rivolti a genitori e ai loro bambini e ragazzi, con i consigli di esperti per affrontare al meglio questi giorni lontani dai banchi scuola. Artisti e autori incontreranno il pubblico anche in videochat per rispondere a tutte le domande e curiosità degli utenti.

Sul sito Mondadoristore.it è possibile scegliere tra oltre 1 milione di titoli, insieme a musica, film, cartoleria, giocattoli e e-Reader. Tutte le informazioni saranno disponibili sulle pagine Facebook e Instagram di Mondadori Store.

Ansa