Briatore, quarantena con Elisabetta Gregoraci: parla lui, il gossip impazza

Flavio Briatore, la famiglia è riunita. Il manager, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato di come sta vivendo questo momento di reclusione forzata dettata dal coronavirus. Con lui, a Montecarlo, ci sono il figlio Nathan Falco (10 anni) e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Intanto il gossip si scatena, anche perché da settimane la cronaca rosa mormora di un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi. Chissà che la convivenza ‘imposta’ non sia un toccasana per un’eventuale ri-unione. Briatore ha poi parlato della sua situazione personale dal punto di vista economico. Il suo settore è uno tra i più colpiti dal lockdown. “Si tratta di una catastrofe per tutta l’economia”, ha chiosato senza girarci attorno.

Se il versante degli affari è il bicchiere mezzo vuoto, la famiglia è quello mezzo pieno per Flavio. Come passa le giornate? “Videoconferenze con i collaboratori, sto molto di più con mio figlio Nathan Falco, che ha 10 anni. Anche Elisabetta è qui, ce lo godiamo”, racconta. Insomma, verrebbe da dire: come ai vecchi tempi, quando la coppia era salda. Spazio ancora Nathan: “C’è chi vive in 40 metri quadrati: è importante spiegargli i valori. Io ho fatto molta più fatica di lui, ma si dovrà impegnare al massimo”. Insomma, Briatore sa che il figlio avrà una vita agiata ma ciò non significa che non gli toccherà ‘rimboccarsi le maniche’.

Circa un mese fa il magazine Chi sussurrava di un imminente ritorno di fiamma, sostenendo che il manager non avesse mai abbandonato il desiderio di tornare con la Gregoraci. “E forse questo atteggiamento – si leggeva sul settimanale – ha fatto presa su di lei e le ha impedito di staccarsi definitivamente. Su ogni suo passo lavorativo o sentimentale, aleggiava la presenza di Briatore”. Dal canto suo la conduttrice, circa ‘l’influenza’ di Flavio anche dopo l’addio, così dichiarava: “Avendo avuto un compagno così, chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta”. Inoltre qualche settimana fa, Flavio e la Gregoraci hanno soggiornato con il figlio a St.Moritz. E pare che non sia solo stato un incontro ‘formale’ tra ex. La ri-unione si sta compiendo?

