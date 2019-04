Teo Teocoli sarà il protagonista della puntata di “Stars”, in onda su Zelig tv

È Teo Teocoli il protagonista di questa puntata inedita di Stars, le interviste spettacolo con i comici italiani più importanti di Casa Nostra condotte da Giancarlo Bozzo, in onda in prima tv martedì 9 aprile alle 21.30, su Zelig TV (canale 63 del DTT). Un viaggio nella vita, professionale e privata, del comico milanese arricchito da contributi video e dalle testimonianze di amici e colleghi.

Dopo Ale e Franz, Antonio Ornano, Katia Follesa, Gioele Dix, Raul Cremona, Marco Della Noce, Antonio Cornacchione, Teresa Mannino e tanti altri, sarà Teo Teocoli a raccontare davanti alle telecamere di Zelig TV, le tappe fondamentali della sua carriera e come sono nati i suoi personaggi.

Dagli esordi in veste di comico sul palco dello storico locale Derby di Milano all’incontro con la moglie Elena, l’interprete di personaggi molto amati dal pubblico come Felice Caccamo e Peo Pericoli, che ha partecipato e contribuito al successo di programmi quali Quelli che il calcio e La Domenica Sportiva, ripercorre la sua straordinaria carriera, incalzato dalle domande di Giancarlo Bozzo, direttore artistico di Zelig TV qui nei panni di autore e conduttore.

Stars ovvero gli incontri ravvicinati con i comici più importanti del nostro Paese, va in onda tutti martedì in prima serata (ore 21.30) su Zelig TV. In ogni puntata, Giancarlo Bozzo scandaglia ogni aspetto della vita pubblica e privata dell’artista invitato, coi relativi retroscena che spesso danno vita a sorprese e momenti inattesi.