Sylvester Stallone: “Il finale di ‘Rambo 5’ vi sorprenderà”

Il film in sala il 20 settembre segnerà il ritorno a 72 anni del veterano che l’ha reso, insieme a Rocky, una star mondiale

Sylvester Stallone ha sorpreso i fan e con un video pubblicato su Instagram ha annunciato che stanno per terminare le riprese di Rambo 5, il suo ultimo film. “Voglio raccontarvi qualcosa che penso sia incredibile. A volte la fase di montaggio di un film è complessa e quello che pensavi fosse grandioso può non esserlo. Come quando vai dal dentista e ti toglie un dente senza anestesia”, ha raccontato l’attore e regista.”Ma Rambo 5 sta venendo benissimo. Oggi lo proietteremo per lo studio e non vedo l’ora di ascoltare cosa ne pensano. Credo che il film sorprenderà molte persone. La storia è buona e il finale è inaspettato. Preparatevi per il 20 settembre, Rambo sta venendo a prendervi”, ha concluso il divo di Hollywood.In Rambo 5-Last Blood, Sylvester Stallone torna a 72 anni vestire i panni del veterano del Vietnam John Rambo, il personaggio icona che l’ha consacrato al cinema mondiale. In un precedente video, sempre pubblicato su Instagram, l’attore aveva ricordato come, per potere interpretare di nuovo il vecchio personaggio, avesse intrapreso un duro allenamento in palestra. Scritto da Matthew Cirulnick e diretto da Adrian Grunberg, la pellicola vede Rambo ormai anziano che, affetto da una rara sindrome da stress post-traumatico, si è ritirato a Bowie, in Arizona, dove lavora nella sua fattoria. Il veterano tornerà in azione per salvare la figlia della donna che si occupa di lui, rapita da uno dei più violenti cartelli della droga messicani.

repubblica.it