Stasera torna, su Rai1, “Che fuori tempo che fa”

“Che Fuori Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, andrà in onda lunedì 8 aprile alle 23.30 su Rai1 con una nuova puntata. L’apertura di programma sarà affidata alla consueta copertina di Maurizio Crozza. Oltre alla presenza fissa di Max Pezzali e del Mago Forest, in studio saranno ospiti: Luca Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo che celebra il centenario (in questi giorni nelle sale con il film “Dolceroma” di Fabio Resinaro di cui è produttore e interprete); Geppi Cucciari; Paolo Belli, come sempre accanto a Milly Carlucci nella nuova edizione di “Ballando con le stelle” su Rai1; Paolo Rossi, in tournee con “Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles – da Molière a George Best”; Paolo Brosio. E ancora Ale & Franz, che il 13 aprile saranno al Palazzetto dello Sport di Mirandola con lo spettacolo “Ale e Franz & Friends”, Antonella Elia concorrente dell’ultima edizione di “Tale e Quale Show” su Rai1.