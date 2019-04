Marc Jacobs e Char Defrancesco, tutto sul loro matrimonio

Lo stilista e il suo compagno di lunga data si sono sposati questo week-end a New York, circondati dai loro celebri amici: ecco gli ospiti alla cerimonia

L’evento più chiacchierato da questo week-end è stato senza dubbio il matrimonio tra lo stilista Marc Jacobs e il suo compagno di lunga data, Char Defrancesco: dopo aver chiesto la sua mano un anno fa con l’aiuto di un flashmob in un Chipotle, celebre catena di ristoranti americana, lo stilista è convolato a nozze lo scorso sabato, in una cerimonia a cui, ovviamente, non potevano mancare diversi volti noti della moda e dello showbiz.

La coppia infatti, si è scambiata i voti in una funzione intima a New York, ma il ricevimento, al The Grill in Midtown, è stato il posto dove tutti gli invitati si sono ritrovati: un matrimonio organizzato nei minimi dettagli, dal commovente montaggio video della coppia, che ha reso protagonisti anche gli ospiti, ai vaporizzatori a penna (personalizzati con la scritta Marc e Char) e alle felpe pensate per ognuno di loro, come bomboniera, personalizzate con delle coppie di animali. Erano queste le adorabili mascotte della serata, portate dagli sposi in due spille a forma di pinguino, in onice e diamanti, per gli sposi: uno splendido regalo da parte del design director di Prada e Miu Miu, Fabio Zambernardi.

Entrambi in tuxedo, Char ha optato per un blazer sartoriale in velluto verde smeraldo, mentre lo stilista ha scelto un completo color petrolio. Tra gli ospiti alla cerimonia Kate Moss, Kaia Gerber, Bella e Gigi Hadid, Rita Ora, Emily Ratajkowski e Christy Turlington, ma anche altri celebri fashion designer e collaboratori come Anna Sui, Phoebe Philo, Pat McGrath e Katie Grand. Nella gallery tutti gli invitati al matrimonio di Marc Jacobs e Char Defrancesco.

Essia Sahli, Vanity Fair