“Uomini e Donne”, Alessio spiega a Lavinia il mancato bacio: “Non te l’ho dato per principio!”

Il corteggiatore e la tronista si confrontano in studio dopo un’esterna passionale

A “Uomini e Donne” Alessio spiega a Lavinia il mancato bacio. Il corteggiatore è stanco di sentirsi accusato dalla tronista di agire solo di testa e non di cuore. Lavinia ha infatti cercato di provocare il più possibile una reazione in un’esterna molto passionale, ma il ragazzo non è “cascato nel tranello”, mandandola su tutte le furie.

La motivazione di Alessio

I due si confrontano in studio sull’esterna in cui Lavinia ha puntato tutto sulla seduzione e lui ribadisce: “L’ho fatto per principio, l’ho fatto apposta a non darti il bacio, devi capire che questa non è la realtà che si vive fuori e, quindi, non puoi pretendere di toglierti qui dentro tutti i dubbi che hai su di me. Io voglio ridare valore ai baci che, secondo me, lo hanno perso in questo ultimo periodo”.

La replica di Lavinia

Ma la tronista Lavinia non è d’accordo: “A questo punto del percorso i principi si mettono in tasca, – ha chiarito – io devo capire ancora alcune cose e per me la tua mancanza di passionalità è un problema, è un tassello che manca. Si vedeva che non restistevi, ma fai sempre prevalere la testa”. Il diverbio tra i due indispettisce l’altro corteggiatore Alessio Campoli, che, arrabbiato, ha lasciato lo studio: “Sono cinque mesi che sto qui a vederti discutere con questo, basta!”.