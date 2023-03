Matrimonio a Prima Vista Italia 2023, al via su Real Time la nuova stagione

E’ in arrivo oggi, 8 marzo, la nuova edizione del dating show più sorprendente della tv, disponibile anche su discovery+, in cui prima ci si sposa e poi ci si conosce, prodotto da NonPanic Banijay per Warner Bros. Discovery. Sei personaggi in cerca d’amore, selezionati tra migliaia di aspiranti sposi, accettano di delegare la scelta del loro compagno di vita a un team di esperti e di convolare a nozze con un perfetto sconosciuto

Arriva dall’8 marzo in prima serata su Real Time la nuova edizione di “Matrimonio a Prima Vista Italia”, il dating show più sorprendente della tv, disponibile anche su discovery+, in cui prima ci si sposa e poi ci si conosce, prodotto da NonPanic Banijay per Warner Bros. Discovery. Sei personaggi in cerca d’amore, selezionati tra migliaia di aspiranti sposi, hanno accettato di delegare la scelta del loro compagno di vita a un team di esperti e di convolare a nozze con un perfetto sconosciuto.

Dopo la celebrazione, le tre coppie vivranno per un mese come marito e moglie e, al termine dell’esperimento, prenderanno la decisione di restare sposati oppure divorziare, entro sei mesi dalla data del matrimonio. La grande novità della stagione consisterà nel fatto che le nozze delle tre coppie avverranno in contemporanea: le spose si presenteranno all’altare una per volta e, solo dopo aver visto tutti i pretendenti, scopriranno quale dei tre sarà il proprio futuro marito.

IL TEAM DI ESPERTI

Anche per questa nuova stagione, a creare i match tra i 6 candidati prescelti sarà il team di esperti composto da: Nada Loffredi, sessuologa, pronta a valutare i candidati sotto il profilo dell’affinità sessuale per creare la giusta alchimia di coppia; il sociologo Mario Abis che guiderà le coppie nell’interpretazione dei loro rapporti a partire dal contesto sociale che li circonda e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione. Le tre coppie di quest’anno, come nelle precedenti edizioni, sono state create attraverso un matching costruito dagli esperti sulla base di interviste, punti in comune, test attitudinali e psicologici: Mattia, giardiniere di 36 anni dalla provincia di Torino appassionato di videogiochi e cucina, e Giulia, 27enne dalla provincia torinese amante di viaggi e musei; Irene, napoletana di nascita e milanese d’adozione di 32 anni restaurant manager appassionata di letteratura, insieme a al 29enne milanese Matteo, sensibile consulente bancario. E poi Simona, 30 anni da Viareggio dove amministra il cantiere navale di famiglia, con Gennaro, 34 di Reggio Emilia, cameriere con la passione per la fotografia.