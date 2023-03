Jimmy Kimmel: chi è il conduttore che presenterà gli Oscar

Voluto da Bill Kramer, il nuovo amministratore delegato dell’ Academy, il noto conduttore del “Jimmy Kimmel Live!” farà da padrone di casa al Dolby Theatre di Los Angeles

A condurre la magica notte del 12 marzo sarà Jimmy Kimmel, attore, comico e presentatore, che aveva già fatto gli onori di casa nel 2017 e nel 2018.

Kimmel, noto come presentatore e produttore del programma “Jimmy Kimmel Live!” è stato voluto Bill Kramer, il nuovo amministratore delegato dell’ “Academy of Motion Picture Arts and Sciences” perchè ritiene l’attore capace di gestire imprevisti di qualsiasi tipo.

Questo infatti è un tema per Kramer che, in carica dal 2022 e già impegnato nella gestione e promozione dell’ “Academy Museum” nel 2021, ha istituito un’unità anticrisi per prevenire fuoriprogramma, soprattutto alla luce dello schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock lo scorso anno.

Il padrone di casa del “Jimmy Kimmel Live!”, un talk show dove ospita volti importanti della cultura e dello spettacolo è quindi stimato dall’A.D. e vanta una lunga carriera radiofonica.

Come si legge sul sito dell’Internet Movie Data Base, Jimmy Kimmel è cresciuto ammirando David Letterman, ma non lo ha mai cercato di imitare e questa è stata anche la chiave del suo successo che non fu però immediato.

Kimmel, con il suo stile comico e inaspettato è diventato negli anni amatissimo dal pubblico più giovane e alcune parti del suo programma sono considerate iconiche. In “Celebrities Read Mean Tweet”, ad esempio, gli ospiti leggevano insulti e commenti orribili ricevuti sui propri profili social, all’epoca ancora poco noto.

Dopo dieci anni di successi, lo show inizialmente nato per coprire una fascia notturna è stato spostato nella fascia oraria dove competere con il “The Tonight Show” di Jimmy Fallon e il “The Late Show with David Letterman”.