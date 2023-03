“Grande Fratello Vip”, Edoardo Donnamaria fa progetti: “Voglio una relazione in cui si sta insieme”

I Donnalisi iniziano a riflettere su come potrebbe essere la loro vita fuori dalla Casa

Al “Grande Fratello Vip” a poche settimane dalla fine i concorrenti iniziano a riflettere su come potrebbe essere la loro vita fuori dalla Casa. Tra tutti, sono proprio i Donnalisi a immaginare la loro quotidianità. Tra Edoardo e Antonella, dopo tira e molla e incomprensioni, e la gelosia di Donnamaria, sembra arrivata la serenità. Il ragazzo confida che, a suo parere, non avrebbe alcun senso vivere una relazione a distanza in quanto non porterebbe a nulla di costruttivo.

I progetti di Edoardo e Antonella

Edoardo si augura che una volta fuori lui e Antonella possano trovare un punto d’incontro per avvicinarsi vivendosi quotidianamente, nonostante i loro impegni lavorativi. “Non si può stare lontani” esclama rivolgendosi ad Antonella e aggiunge “Io voglio una relazione dove si sta insieme”. Non del tutto d’accordo con il discorso fatto dal suo fidanzato, l’ex schermitrice dice che a suo parere non dovrebbero di certo essere gli impegni lavorativi e la distanza a ostacolare una storia d’amore: “Se uno è innamorato è innamorato”.

I consigli degli altri

Secondo Davide i due dovrebbero evitare di organizzare tutto nel minimo dettaglio proprio per lasciare che sia il tempo a dare le risposte giuste: “Deve venire tutto naturale”, “Se c’è amore, si fa tutto” conclude. Anche Andrea cerca di dare un consiglio ai Donnalisi: “Uscite da qui in maniera serena e troverete il modo di stare insieme”. Riusciranno i due a trovare un punto d’incontro per vivere serenamente?