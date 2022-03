Regione Lazio e Saatchi & Saatchi insieme per la campagna di promozione turistica della regione

Saatchi & Saatchi ha realizzato per Regione Lazio lo spot pubblicitario volto a promuovere il turismo italiano e internazionale.



L’agenzia creativa di Publicis Groupe racconta le cinque province del Lazio in un modo del tutto originale, capitalizzando su un insight che è proprio della Regione ed esclusivo della stessa: il luogo scelto dagli imperatori per andare in vacanza. La scelta migliore dal 300 a.C. – così recita il claim – per la vicinanza dalla Capitale e per le caratteristiche paesaggistiche, contesti evocativi di una bellezza pura e incontaminata.



Un viaggio che cattura l’attenzione sulle meraviglie ancora sconosciute di un territorio capace di regalare esperienze all’insegna della bellezza tra capoluoghi, borghi antichi, rurali e costieri di inestimabile valore storico-artistico. Custode di una storia millenaria, il Lazio concentra attrattive naturali e conserva testimonianze di un patrimonio artistico, culturale e monumentale smisurato anche al di fuori delle braccia della città eterna.



Con Lazio Eterna Scoperta, il brand regionale di promozione del territorio che, dal 2014 accompagna le iniziative di marketing del turismo promosse da Regione Lazio, la campagna di promozione territoriale spinge la leva dell’heritage esprimendo l’unicità del luogo attraverso le proprie eccellenze in grado di attrarre e concentrare l’attenzione di tutti i continenti.



Lo spot, diretto da Francesco Quadrelli e con la produzione di Think Cattleya, è stato presentato nella sua versione da 60 secondi a Dubai – in occasione dell’Esposizione Universale – da Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio. Nelle prossime settimane è inoltre prevista una pianificazione sulle maggiori reti nazionali in due diverse versioni da 30 secondi.



“Il Lazio si riapre al mondo. Queste le parole di Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio. Il settore del turismo ha subito uno shock senza precedenti con il Covid. Ma ora siamo pronti a voltare pagina. Grazie al rispetto delle regole e alla campagna vaccinale, stiamo riconquistando tra tanti altri piaceri anche quello di viaggiare e di accogliere nella nostra terra visitatori da tutto il mondo. Per questo siamo a Dubai, e per questo abbiamo immaginato di presentare questo bellissimo video: un racconto emozionante che legasse il patrimonio di storia di Roma e del Lazio alle infinite possibilità di scoperta che oggi offre la nostra regione. Vogliamo invitare persone di ogni parte del mondo a godere della straordinaria cultura, delle tradizioni e della varietà del Lazio, grazie a un modello di turismo di prossimità, sostenibile e diffuso adatto a ogni tipo di viaggiatore”



.“Siamo lieti di essere al fianco di Regione Lazio per promuovere l’autenticità e la bellezza di questo territorio: dalle grandi città d’arte ai borghi, dall’esperienza in natura alla scoperta di scenari inediti – ha affermato Manuel Musilli, Executive Creative Director di Saatchi & Saatchi Italia. Inoltre, Expo Dubai rappresenta una straordinaria vetrina per proporre al mondo un percorso di narrazione evocativo della ricchezza culturale e creativa del nostro Paese che, in questa occasione, costituisce anche un elemento di forte connessione e scambio tra persone”.