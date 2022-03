Musica, arriva “We are”: lo straziante appello alla pace di Charlie Disney

Esce tra pochi giorni il nuovo singolo WE ARE di Charlie Disney aka Elizaveta Maslova, cantante e compositrice russa residente a Mosca, dopo un breve periodo passato in USA. In questi giorni sta vivendo il dramma della guerra in Ucraina. Il suo e’ un punto di vista che rappresenta migliaia di giovani e che si trovano nella sua stessa posizione. Essendo un’artista e musicista, desiderava diffondere la sua arte come appello di pace, ma e’ stata limitata sui social, riuscendo pero’ a diffondere in tempo il videoclip sul canale YouTube. Il brano sara’ disponibile a breve sugli stores digitali, grazie all’aiuto dell’editore inglese OML Sync e la distribuzione AWAL. “We are” è una potente dichiarazione contro l’ingiustizia nel mondo in chiave power pop.

Qui il testo completo (in inglese)

WE ARE

I know it is my home

I know where I’ve come from

I’m not scared

I’m really not scared

‘Cause I know

I know it is my family.

I know and it doesn’t matter where I’ve been

I’m still here

I’m staying here

Doesn’t matter where I’ve been

Doesn’t matter what I Think

What matters is how I feel

My heart is still here

My soul is still here

‘Cause we…

We still believe

In this world.