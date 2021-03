Sanremo Unlimited, grande successo per il format che scova i grandi talenti

SANREMO UNLIMITED nonostante le difficoltà del momento riesce a proporre in live a discografici e produttori i nuovi talenti della musica leggera. Con il patrocinio di CASA SANREMO, il format prodotto dal torinese Francesco Ganci, seguendo attentamente le direttive del CST e delle autorità competenti anche nel periodo del Festival di Sanremo 2021 è stato tra i pochissimi eventi ammessi nella città ligure. Nell’ambito della sala Luigi Tenco, per l’occasione attrezzata come elegante studio televisivo, con gli auguri fatti dal Presidente di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo, bellissime voci sono state presentate a Maurizio Rusty Rugginenti, il titolare dell’etichetta discografica milanese “Rusty Records” (con i suoi artisti vincitrice del Festival di Sanremo 2013, seconda classificata nel 2016 e nel 2020), e al “vivace” produttore di origine veneta Cristian Gallana.

Alcuni di loro avranno presto buone notizie, dato che gli addetti ai lavori hanno già anticipato il loro interesse per future produzioni nel campo della musica leggera. Tra gli ospiti c’era Namida già finalista in Area Sanremo e prossima rappresentante italiana al New York Canta. Namida è molto di più che una semplice promessa. Ci scommettiamo !! Tutti i partecipanti hanno ricevuto il National Voice Awards, prestigioso riconoscimento al talento canoro. Una straordinaria Consuela di Monaco, da oltre 10 anni opinionista di moda e costume nella televisione della Romania, in passato vincitrice dei più prestigiosi titoli nei concorsi di bellezza internazionali, ha fatto da madrina all’evento.

L’organizzazione le ha consegnato il premio per ciò che fino ad ora ha rappresentato nel glamour e nel gossip, sapendo inoltre che nel suo immediato futuro ci sarà un ruolo in una produzione cinematografica romana. Grazie per la preziosa collaborazione a Paolo Formia e Daniele Morelli. Sanremo Unlimited nella quattordicesima edizione ha confermato il suo ruolo di leader nella ricerca degli emergenti nel panorama nazionale. Nell’attesa che si possa nuovamente tornare alla normalità, con soddisfazione mettiamo in archivio l’edizione 2021.