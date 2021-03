Ludovica Valli, è nata la figlia Anastasia Ludovica! E i primi auguri all’ex tronista arrivano dalla sorella Beatrice

A 24 anni, nel giorno della festa delle donne, è arrivata la sua prima bimba, a cui ha dato (anche) il suo nome. E con il compagno imprenditore Gianmaria Di Gregorio scoppia di felicità

Ludovica Valli è mamma: è nata la sua prima figlia Anastasia Ludovica. E con il compagno e neo papà Gianmaria Di Gregorio, imprenditore nel campo del turismo, festeggia sui social. “Ancora non mi sembra vero, sei qui tra le mia braccia”, scrive. La prima a farle gli auguri? La sorella Beatrice, ex tronista come lei e come lei mamma giovanissima.

“SEI RAGIONE DI VITA”

Le manine, qualche particolare del viso e tutta la gioia del mondo: così Ludovica Valli ha fatto sapere ai follower di essere diventata mamma, nel giorno della festa delle donne. “Anastasia Ludovica Di Gregorio sei la ragione della nostra esistenza”, ha scritto . “8/3/2021 a te baby della nostra vita, alla forza delle donne e alla loro continua rinascita”. Dopo due anni di amore, Ludovica e Gianmaria Di Gregorio sono genitori…. innamoratissimi. “Grazie, grazie amore mio perché ogni giorno mi fai sentire la donna più fortunata di questo mondo, ma che dico… sono la donna più fortunata di questo mondo ed io non potevo desiderare uomo migliore al mio fianco, non potevo desiderare un padre migliore per la nostra piccola…”.

“UN REGALO IMMENSO PER I MIEI 24 ANNI”

Per i suoi 24 anni compiuti il 2 marzo, allo scadere della data del parto, aveva scritto: “Stavo pensando che non avrò alcun desiderio da esprimere quest’anno, perché ho veramente già tutto ciò di cui ho bisogno. Quest’anno ho solo tanti tantissimi ringraziamenti da fare a questa vita. Quest’anno lei mi ha regalato il regalo in assoluto più bello e immenso degli ultimi anni… la nostra Baby che a giorni sarà tra noi”. Ed ecco la piccola, ecco la nuova vita in tre. La prima a farle gli auguri è stata la sorella Beatrice Valli, come lei ex tronista di Uomini e Donne, che le potrà dare ogni tipo di consiglio: è già mamma di tre a 22 anni!